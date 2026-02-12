木棒聯賽／西苑賴承鍇好投守勝 16強出爐

西苑高中今天在高中木棒聯賽第3階段，靠著6局下高飛犧牲打，加上投手賴承鍇後援守成，以2比1險勝彰化藝中，取得分組最後一張晉級第4階段門票，最終16強也全數出爐。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事分為8組、每組3隊，前2名可晉級第4階段；西苑、彰藝同組的平鎮高中率先出線，今天2隊交手爭取最後機會，第3局雙方各得1分，6局下西苑在1出局後攻佔滿壘，劉冠頡擊出高飛犧牲打，以1分差贏球。

西苑總教練林朝煌表示，這場球隊攻勢不算多，關鍵時刻都有把握住得分機會，用出局數換分數，2分都是高飛犧牲打，選手有做好基本功，能夠挺進第4階段，「總算是游回來了」。

西苑動用2任投手，張凱祥先發4.1局失1分非責失，高三的賴承鍇後援2.2局無失分，被敲出1安打，投出4次三振、2次四死球，拿下勝投。

林朝煌表示，先用下勾的張凱祥先發，面對彰藝攻勢還好都能守下來，5局下危機時換上賴承鍇，因為熟悉後援且控球穩定，最快球速可達到144公里，高中這3年投球各方面進步多，賴承鍇打算畢業後投入中職選秀。

最終16強也在今天誕生，分別是美和高中、高苑工商、平鎮高中、壽山高中、台東體中、南英商工、普門中學、鶯歌工商、麥寮高中、東石高中、台南海事、大溪高中、穀保家商、稻江商職、北科附工、西苑高中；第4階段開始單淘汰賽，從2月25日打到28日，決定最終冠軍。