世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，中華隊球員譚傑龍（左至右）、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷、阿提諾出席。記者林伯東／攝影
2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南韓隊。下午中華隊在台北舉行賽前記者會，中華隊與日本、中國、南韓同列B組，首階段雖對日本吞下二連敗，但主場作戰展現韌性，如今盼在球迷助威下力拚資格賽首勝。南韓首階段曾二連勝中國，實力不容小覷。

16人名單方面，劉錚傷癒回歸，搭配陳盈駿、林庭謙、游艾喆等旅外戰力坐鎮核心；盧峻翔、李家慷、阿巴西、馬建豪、高錦瑋、周桂羽等人共同應戰。臺北台新戰神則有陳冠全、雷蒙恩、丁聖儒入選。中華隊盼藉主場氣勢捍衛榮耀，向世界盃門票邁進。

FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，總教練圖齊（中）出席。記者林伯東／攝影
