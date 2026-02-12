中職／視今年為分水嶺 22歲劉家翔：必須拚進開季一軍先發輪值

前三次隨球隊赴石垣島參與「亞洲門戶交流賽」，投手劉家翔都是樂天桃猿隊陣中最年輕的選手，今年第四度與羅德隊交手已是學長的身份，劉家翔也首度擔任先發，內容都照著自己的步調進行，朝開季一軍先發輪值的目標前進。

第四度參與交流賽，劉家翔已更懂得如何調整自己，不急著求表現，「現在知道這個時間點自己能做到什麼事情，只希望在比賽時可以把自己現階段能做的東西做好，畢竟現在還只是剛開始，有問題都可以調整。」

他在11日對羅德隊的第二戰登板先發，面對接近日職一軍的打線，主投3局被擊出5支安打，包括被石川慎吾擊出陽春砲，失4分（3分自責分），球團測得的最快球速達146公里。劉家翔說：「雖然漲面成績失4分看起來好像不太ok，但內容算是不錯，有達到我的預期，有做到自己要做的事。」

劉家翔提到，包括球速、球質、變化球的控制等，都有在自己規劃的調整進度上，3局的投球也沒有出現保送，自己該做的事情算是都做得不錯，「雖然被打4分，但這對我來說是很好的學習機會，從中也有發現自己的優勢，丟高位球打者比較不好掌握，對於自己之後的調整更有方向。 」

過去兩年劉家翔在一軍有過3次先發機會，勝場還沒開張，今年是進入職棒第4個完整球季，加上黃子鵬、曾仁和離隊後，猿隊先發輪值有更多競爭空間，劉家翔將這一年視為一個重要的分水嶺，「感覺如果沒有把握住機會，之後可能還有但也不多，所以希望這次可以一次抓住機會，目標開季就進入先發輪值。」

球隊每年都有新人加入，大家都在爭取一軍機會，連去年季中加盟的18歲投手王奕翔也目標要在今年就力拚先發輪值，劉家翔目前雖然才22歲，但他自知沒有太多時間能浪費，「現在年輕不代表一定有機會，也不是年輕就還有時間，也有人一、兩年就結束職棒生涯，所以不管幾歲，只要上場，大家就是一樣的。」

力拚站穩一軍的目標，劉家翔說：「今年已經不是希望了，是一定要拚！必須要！」