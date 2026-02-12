中職／交流賽中繼繳好投 賴威誠調整一年準備出發

樂天桃猿隊20歲投手賴威誠，進入職棒後仍花了一些時間養傷和調整，直到去年季後交流賽慢慢找回好感覺，今年首次隨球隊赴石垣島參與「亞洲門戶交流賽」，首戰對上日職羅德隊登板中繼1局繳好投，面對4名打者無失分。

賴威誠在高中時期就曾因右手肘韌帶小撕裂進行復健，2024年季中選秀第6輪獲猿隊指名，加盟後也因傷休息了一陣子。去年開季進度較慢，並在球團的保護之下，控制他的用球數和局數，去年5月前的二軍出賽，單場最多不超過20球，到6月最多投到29球。

賴威誠坦言，傷後回歸一直找不回好的投球感覺，「那時候感覺好像不太會丟球，動作上面有一些問題，調整了很久。」因此季中教練團也給他時間，讓他把動作熟悉和固定，再投入比賽。8月中開始他的局數拉長到至少1局，9月最後一場出賽則是投了單季最長的2.2局。

直到球季結束後參與亞洲職棒交流賽，他自認投球感覺才好多了。賴威誠透露，這期間的調整，也修正自己的投球機制，因高中時的投球動作比較容易受傷，調整動作後針對這方面做改善，找出合適的方式。季後他也找了體能訓練師提升自己的身體素質、練壯一點。

這次參與石垣島交流賽，賴威誠認為自己還在調整階段，但首戰中繼1局，現場記分板顯示的球速達147公里，他說：「雖然力量還沒丟出來，但以這時間點的力量丟到這個球速，滿驚訝的。」他也期待能一步步將球速再提升，「目標突破150公里。」

進職棒後受傷勢影響，對賴威誠來說，今年才算是他要正式出發的一年，他期許自己能先在二軍穩定出賽，之後希望再突破自己、拚上一軍。而目前教練團對他的規劃仍先以中繼為主，賴威誠表示：「教練跟我說，把準度和速度練穩定一點，讓自己的投球穩定一點，比較有機會上去。」