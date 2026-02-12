中職／蘇智傑專注「與身體對話」 新球季面對現實和學弟競爭

統一獅隊持續春訓備戰新球季，目前分成兩組在台南、花蓮球場訓練，蘇智傑在去年季後行使自由球員權利，最後簽下4年合約、平均月薪70萬元，準備迎接生涯第11季，他表示，今年春訓專注在「與身體對話、調整狀態」，希望用實際表現回饋球隊與球迷。

蘇智傑近年飽受傷勢影響，前年和去年合計只出賽129場，揮出7支全壘打、50分打點，他很感謝球團的信任與肯定，希望這次春訓好好準備，新球季打出不一樣的氣勢。

蘇智傑表示，現在更重視身體運作的協調性，每天在活化的時候都會觀察身體狀況，「去感受、去對話」，想辦法讓身體知道要做什麼；過去在傷後一度急著找回巔峰狀態，反而給自己更大壓力。「會一直想回到過往的身手，但後來慢慢不會那樣想了。」

他說，現在更在意每場比賽是否把能控制的事做好，而非預設結果。「不去想今天會不會全壘打，不去想還沒發生的事，專注在當下能做到什麼。」

蘇智傑坦率面對要和學弟競爭先發機會的現實，新球季首要目標仍是身體健康，上場機會自然就會多，其他成績就讓它自然呈現，基本上不會太差。

獅隊春訓花蓮組由教練高國慶領軍，他回憶上次球隊到花蓮春訓已是2020年，當時受到疫情影響，沒辦法隨意出門，每天都和室友潘傑楷待在房間對看。