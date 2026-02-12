中職／春訓起加練游擊 桃猿新秀許賀捷：多一個機會

樂天桃猿隊內野新秀許賀捷剛過23歲生日，去年季中選秀在第二輪被選進，季末就獲得一軍出賽機會，是球隊期待的年輕戰力，今年他也自春訓起開始加練游擊，有望爭取更多出賽機會。

許賀捷去年加盟中職，9月下旬被升上一軍，9月23日初登場就擊出生涯首安，短短7場的出賽，就讓他深深感受到職棒的強度，和自己過去大學時期很不一樣，許賀捷坦言，打到後段體能就明顯下滑，「上一軍比賽的張力很大，打完之後全身超級痠痛。」

去年季後許賀捷除了在球團安排下赴橫濱DeNA秋訓，也前往日本Next Base訓練中心，季後還找體能訓練師林弘偉，替他針對各方面進行加強和訓練，包括協調性、爆發力和重量訓練等，許賀捷說：「希望自己的體能可以好一點，可以一整年打下來不會疲勞。」他也持續強化身體素質、努力增重，目前體重已從剛進職棒時的72公斤成長到80公斤。

今年將迎接自己進職棒後第一個完整春訓，許賀捷還有新任務，被教練團安排加練游擊，他笑說，自己前一次守游擊應該已是國一，也只守過一、兩場比賽，之後都是二壘為主，也有守過外野，「春訓時教練突然要我去游擊接看看，可能他們覺得我可以，我也覺得我可以，多一個位置就多一個機會。」

去年11月亞洲職棒交流賽，許賀捷在對上KT巫師隊的比賽毫無預期地被排上場守游擊，而今年與日職羅德隊進行的「亞洲門戶交流賽」，許賀捷則是已開始練游擊，連兩場比賽被排為先發游擊手，但首戰就出現失誤，他不好意思地說「是自己的問題」，在有跑者的壓力下，傳球距離突然感覺很遠，實際比賽和練習的狀況還是有所不同。