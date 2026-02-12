快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／春訓起加練游擊 桃猿新秀許賀捷：多一個機會

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿隊內野新秀許賀捷。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊內野新秀許賀捷。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊內野新秀許賀捷剛過23歲生日，去年季中選秀在第二輪被選進，季末就獲得一軍出賽機會，是球隊期待的年輕戰力，今年他也自春訓起開始加練游擊，有望爭取更多出賽機會。

許賀捷去年加盟中職，9月下旬被升上一軍，9月23日初登場就擊出生涯首安，短短7場的出賽，就讓他深深感受到職棒的強度，和自己過去大學時期很不一樣，許賀捷坦言，打到後段體能就明顯下滑，「上一軍比賽的張力很大，打完之後全身超級痠痛。」

去年季後許賀捷除了在球團安排下赴橫濱DeNA秋訓，也前往日本Next Base訓練中心，季後還找體能訓練師林弘偉，替他針對各方面進行加強和訓練，包括協調性、爆發力和重量訓練等，許賀捷說：「希望自己的體能可以好一點，可以一整年打下來不會疲勞。」他也持續強化身體素質、努力增重，目前體重已從剛進職棒時的72公斤成長到80公斤。 

今年將迎接自己進職棒後第一個完整春訓，許賀捷還有新任務，被教練團安排加練游擊，他笑說，自己前一次守游擊應該已是國一，也只守過一、兩場比賽，之後都是二壘為主，也有守過外野，「春訓時教練突然要我去游擊接看看，可能他們覺得我可以，我也覺得我可以，多一個位置就多一個機會。」

去年11月亞洲職棒交流賽，許賀捷在對上KT巫師隊的比賽毫無預期地被排上場守游擊，而今年與日職羅德隊進行的「亞洲門戶交流賽」，許賀捷則是已開始練游擊，連兩場比賽被排為先發游擊手，但首戰就出現失誤，他不好意思地說「是自己的問題」，在有跑者的壓力下，傳球距離突然感覺很遠，實際比賽和練習的狀況還是有所不同。

23歲的生日願望，許賀捷許下「一整年都待在一軍」，對於今年球季，他的首要目標就是增加守備穩定性，並且強化體能，讓自己得以應付一整季的賽事。

樂天桃猿隊新秀許賀捷新球季加練游擊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新秀許賀捷新球季加練游擊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 KT巫師 選秀

延伸閱讀

中職／鄭凱文春訓前腳踝受傷 兄弟球團估5月復健賽

中職／猿隊公布新球季八大主題日 女僕主題日4月11、12日登場

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

相關新聞

中職／蘇智傑專注「與身體對話」 新球季面對現實和學弟競爭

統一獅隊持續春訓備戰新球季，目前分成兩組在台南、花蓮球場訓練，蘇智傑在去年季後行使自由球員權利，最後簽下4年合約、平均月...

中職／春訓起加練游擊 桃猿新秀許賀捷：多一個機會

樂天桃猿隊內野新秀許賀捷剛過23歲生日，去年季中選秀在第二輪被選進，季末就獲得一軍出賽機會，是球隊期待的年輕戰力，今年他...

中職／鄭凱文春訓前腳踝受傷 兄弟球團估5月復健賽

中華職棒中信兄弟隊37歲投手鄭凱文傳出腳踝韌帶受傷伴隨輕微骨裂，兄弟球團今日表示，全力協助復健與治療，評估5月份能夠參與...

中職／猿隊公布新球季八大主題日 女僕主題日4月11、12日登場

中華職棒新球季開幕戰將於3月28日（周六）開打，去年總冠軍樂天桃猿隊擔任主隊，在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，猿隊今天公布新...

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

去年效力統一獅隊的多明尼加右投飛力獅（Felix Pena），新球季確定轉戰墨西哥聯盟猶卡坦獅隊（Leones de Y...

木棒聯賽／劉桓宇3安3打點 率平鎮晉16強

高中木棒聯賽第3階段平鎮高中今天與彰化藝中交手，平鎮高一野手劉桓宇扛3棒，單場3安貢獻3分打點，何樺先發4.2局失2分，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。