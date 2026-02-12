快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／猿隊公布新球季八大主題日 女僕主題日4月11、12日登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊公布新球季八大主題日。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布新球季八大主題日。圖／樂天桃猿隊提供

中華職棒新球季開幕戰將於3月28日（周六）開打，去年總冠軍樂天桃猿隊擔任主隊，在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，猿隊今天公布新球季八大主題日，邀請球迷共襄盛舉。

猿隊公布相關訊息如下：

樂天桃猿2026賽季始動，以年度口號「做伙 #UNITE」 全猿集結，讓場上每一份信念都成為彼此最強大的力量。每一次投球、每一次揮棒、每一聲吶喊，承載著團隊的信任，匯聚成無可撼動的桃猿。

開幕系列戰將於3/28(六)、3/29(日)在台北大巨蛋率先熱血登場，球團也將發送樂天桃猿隊史上的首枚冠軍戒指、零錢包、小卡等多項限定贈品，與球迷一同分享榮耀時刻。

今年上半季樂天桃猿規劃豐富的八大主題日，邀請10號隊友做伙進場一起成為桃猿男兒的後盾。

3月31日「做伙炭開工日」作為2026賽季首場桃園主場賽事，將舉辦球迷引頸期盼的冠軍獎牌揭牌儀式，正式宣告新賽季全面啟動。

4月10日「10號隊寵春訓日」，是10號隊寵集合春訓的日子，邀請所有10號隊友帶著家裡的10號隊寵喵喵旺旺咕咕呱呱一起加入樂天桃猿的行列！

4月11、12日猿氣心心念念的女僕主題日終於要實現啦，「萌え萌え猿夢女僕」女孩們都穿上女僕裝，猿氣跟大聖也難逃穿女僕裝的命運。

4月24日至26日「YOKOSO 屋台花火祭」一年一度的日式主題趴 YOKOSO 千萬別錯過。

5月8日至10日霹靂卡霹靂拉拉，「小魔女 DoReMi─女孩的魔法攻擊」，樂天女孩將聯名超人氣動畫 《小魔女 DoReMi》，全員化身魔女練習生，用魔法點燃回憶。

5月23、24日「永續趴」一起和桃園市政府環境保護局愛地球。

5月29日至31日樂天球場將迎來韓國超人氣療癒IP「DINOTAENG」，快來「轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG」找回最單純的快樂。

6月19日至21日上半季最後一個主題日「動紫趴」，各個世代最耳熟能詳的聲音接力登場，還有球員、女孩帶來不同以往的突破演出，不管你是第一次進場，還是早就把球場當第二個家的老球迷，三日超強卡司的熱血接唱，都會讓你感受到球場滿滿的能量。

猿隊主場例行賽上半季門票於ibon售票系統獨家販售，詳細售票資訊與活動內容將於樂天桃猿官方平台陸續公布。

樂天桃猿 中華職棒 中信兄弟

延伸閱讀

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

相關新聞

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

去年效力統一獅隊的多明尼加右投飛力獅（Felix Pena），新球季確定轉戰墨西哥聯盟猶卡坦獅隊（Leones de Y...

中職／猿隊公布新球季八大主題日 女僕主題日4月11、12日登場

中華職棒新球季開幕戰將於3月28日（周六）開打，去年總冠軍樂天桃猿隊擔任主隊，在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，猿隊今天公布新...

木棒聯賽／劉桓宇3安3打點 率平鎮晉16強

高中木棒聯賽第3階段平鎮高中今天與彰化藝中交手，平鎮高一野手劉桓宇扛3棒，單場3安貢獻3分打點，何樺先發4.2局失2分，...

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打...

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

樂天桃猿隊在「亞洲門戶交流賽」第2戰以1：9不敵日職羅德隊，兩場賽事雙方各拿1勝。此戰猿隊全場僅敲3安但都是長打，看在率...

木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。