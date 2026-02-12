中職／鄭凱文春訓前腳踝受傷 兄弟球團估5月復健賽
中華職棒中信兄弟隊37歲投手鄭凱文傳出腳踝韌帶受傷伴隨輕微骨裂，兄弟球團今日表示，全力協助復健與治療，評估5月份能夠參與復健賽。
兄弟球團指出，鄭凱文是在春訓開訓前的自主訓練過程中，不慎扭傷腳踝，「球團目前也全力協助鄭凱文的復健與治療，預計有機會在5月份參與復健賽。」
鄭凱文今年是效力兄弟第13個球季，去年狀況不穩在5月底轉為後援，整季出賽22場6場先發、16場後援，取得3勝3敗、1次救援成功、1次中繼成功，投53.2局，防禦率7.04。
