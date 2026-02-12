聽新聞
中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯
去年效力統一獅隊的多明尼加右投飛力獅（Felix Pena），新球季確定轉戰墨西哥聯盟猶卡坦獅隊（Leones de Yucatan），統一球團將繼續尋找第5位洋投。
飛力獅過去擁有6年大聯盟資歷，去年來台前效力南韓職棒韓華鷹隊3個球季，在獅隊出賽21場投出10勝3敗，防禦率1.91在全聯盟排名第3；儘管飛力獅轉戰墨西哥聯盟，獅隊領隊蘇泰安強調，不排除有繼續合作的可能性。
獅隊將於21日在台南進行春訓開訓典禮，目前4名洋投是布雷克、獅帝芬、喬登、銳力獅；值得一提的是，過去效力獅隊3季的美籍洋投羅昂（Logan Ondrusek），去年離隊後也加入猶卡坦獅隊。
