快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
去年效力統一獅隊的飛力獅確定轉戰墨西哥聯盟。（本報資料照）
去年效力統一獅隊的飛力獅確定轉戰墨西哥聯盟。（本報資料照）

去年效力統一獅隊的多明尼加右投飛力獅（Felix Pena），新球季確定轉戰墨西哥聯盟猶卡坦獅隊（Leones de Yucatan），統一球團將繼續尋找第5位洋投。

飛力獅過去擁有6年大聯盟資歷，去年來台前效力南韓職棒韓華鷹隊3個球季，在獅隊出賽21場投出10勝3敗，防禦率1.91在全聯盟排名第3；儘管飛力獅轉戰墨西哥聯盟，獅隊領隊蘇泰安強調，不排除有繼續合作的可能性。

獅隊將於21日在台南進行春訓開訓典禮，目前4名洋投是布雷克、獅帝芬、喬登、銳力獅；值得一提的是，過去效力獅隊3季的美籍洋投羅昂（Logan Ondrusek），去年離隊後也加入猶卡坦獅隊。

飛力獅 韓職 蘇泰安

延伸閱讀

MLB／簽菅野智之還不夠 洛磯再補老將左投昆塔納

MLB／獅隊洋投衛蘭德去年在台退休 確定擔任運動家小聯盟教練

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中職／獅隊新球季少了林安可 潘武雄點名3人補上火力空缺

相關新聞

中職／獅隊去年防禦率最低強投 飛力獅確定轉戰墨聯

去年效力統一獅隊的多明尼加右投飛力獅（Felix Pena），新球季確定轉戰墨西哥聯盟猶卡坦獅隊（Leones de Y...

木棒聯賽／劉桓宇3安3打點 率平鎮晉16強

高中木棒聯賽第3階段平鎮高中今天與彰化藝中交手，平鎮高一野手劉桓宇扛3棒，單場3安貢獻3分打點，何樺先發4.2局失2分，...

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打...

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

樂天桃猿隊在「亞洲門戶交流賽」第2戰以1：9不敵日職羅德隊，兩場賽事雙方各拿1勝。此戰猿隊全場僅敲3安但都是長打，看在率...

木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局...

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

味全龍隊今天正式宣布，已與南韓職棒LG雙子隊達成全年度合作之正式協議，將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。