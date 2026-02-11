快訊

木棒聯賽／劉桓宇3安3打點 率平鎮晉16強

中央社／ 台北11日電
平鎮晉16強。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第3階段平鎮高中今天與彰化藝中交手，平鎮高一野手劉桓宇扛3棒，單場3安貢獻3分打點，何樺先發4.2局失2分，平鎮終場以9比2、5局搶勝、晉級第4階段16強賽。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事平鎮高中昨天擊敗西苑高中，今天與彰化藝中交手，2局上由隊長邱文佑二壘打開啟攻勢，靠著單局4安攻勢串聯，比賽前半段取得3分領先。

平鎮3局上彭成安率先敲出安打，劉桓宇二壘打送回團隊第4分，4局上靠著失誤、蘇子進內野安打，劉桓宇補上安打再送回1分，接著邱文佑二壘打一棒送回2分，再靠盜壘、暴投多跑回分數，5局上劉桓宇敲出個人單場第3支安打，送回團隊第9分。

平鎮派出去年U18世界盃國手何樺擔任先發投手，開賽被首名打者敲出安打，但守備幫忙、沒讓對手延續攻勢，2局下觸身球保送首名打者，單局被敲出2支安打，失掉1分，4局下被陳修訢敲出陽春砲，但及時回穩，沒有多掉分數，5局2人出局後退場，由伍識均接手抓下比賽最後1個出局數。

何樺今天總計用67球投4.2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、1次觸身球保送，失掉2分責失分、拿下勝投。

平鎮劉桓宇3安貢獻3分打點，打擊表現最亮眼，劉桓宇才高一就在競爭激烈的平鎮扛起先發第3棒，總教練吳柏宏曾表示，劉桓宇本身具備很好的能力，打擊力量好，也能有適時關鍵安打，是球隊積極想養成具備長打能力的好手。

平鎮高中
