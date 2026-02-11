中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打點，這也是他來交流賽3年來首安，在父母面前擊出也格外特別。

杜禹鋒此戰擔任先發第9棒、二壘手，6局下二壘有人時，揮出左外野二壘打送回1分，是他來石垣島三年來的首安。特別的是，今年他父母首次到石垣島觀賽，還剛好抽到擔任此戰賽前的開球嘉賓，現場見證兒子的好表現。杜禹鋒笑說：「應該是他們有來，有加成一點點。」

杜禹鋒透露，當下那個打席看到隊友在二壘，「我走上去跟我自己說『我要打回來』，就這樣而已，沒有什麼想法。」他還笑說，「一眨眼，球就飛到那邊了，我也沒有想說會有這結果。」

杜禹鋒認為，這一棒讓自己信心大增，他透露，一直以來都給自己的打擊很大壓力，「我知道我自己不是打擊見長的選手，所以要在一軍有一席之地的話，就要提升我的攻擊能力，我認為自己的守備沒問題，主要還是打擊，就多問打擊好的學長怎麼調整。」

鄭兆行透露，有聽二軍教練講過，杜禹鋒有一陣子有點迷失，但從秋訓和春訓慢慢找回信心，「雖然一場比賽的表現不能代表什麼，但至少這對他來說是個好的開始。」