快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿杜禹鋒。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿杜禹鋒。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打點，這也是他來交流賽3年來首安，在父母面前擊出也格外特別。

杜禹鋒此戰擔任先發第9棒、二壘手，6局下二壘有人時，揮出左外野二壘打送回1分，是他來石垣島三年來的首安。特別的是，今年他父母首次到石垣島觀賽，還剛好抽到擔任此戰賽前的開球嘉賓，現場見證兒子的好表現。杜禹鋒笑說：「應該是他們有來，有加成一點點。」

杜禹鋒透露，當下那個打席看到隊友在二壘，「我走上去跟我自己說『我要打回來』，就這樣而已，沒有什麼想法。」他還笑說，「一眨眼，球就飛到那邊了，我也沒有想說會有這結果。」

杜禹鋒認為，這一棒讓自己信心大增，他透露，一直以來都給自己的打擊很大壓力，「我知道我自己不是打擊見長的選手，所以要在一軍有一席之地的話，就要提升我的攻擊能力，我認為自己的守備沒問題，主要還是打擊，就多問打擊好的學長怎麼調整。」

鄭兆行透露，有聽二軍教練講過，杜禹鋒有一陣子有點迷失，但從秋訓和春訓慢慢找回信心，「雖然一場比賽的表現不能代表什麼，但至少這對他來說是個好的開始。」

今年是杜禹鋒進職棒第3個球季，目標常駐一軍，他也帶著很高的危機意識，「再不有表現就要被釋出了。」杜禹鋒透露，學長嚴宏鈞有說過，要給自己一點壓力，才會每一顆球都很珍惜、很投入，他認為，今年已不再能只抱持著輕鬆、學習的心態，「第三年開始就是帶著準備要被淘汰的那種心態，尋求突破。」

杜禹鋒父親擔任此戰開球嘉賓，杜禹鋒為接球捕手。圖／樂天桃猿提供
杜禹鋒父親擔任此戰開球嘉賓，杜禹鋒為接球捕手。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿杜禹鋒父親（左三）擔任此戰開球嘉賓。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿杜禹鋒父親（左三）擔任此戰開球嘉賓。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿杜禹鋒。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿杜禹鋒。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿 嚴宏鈞 鄭兆行
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

中職／種市篤暉先發對桃猿 10球用兩球種解決3人飆2K

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

相關新聞

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤...

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打...

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

樂天桃猿隊在「亞洲門戶交流賽」第2戰以1：9不敵日職羅德隊，兩場賽事雙方各拿1勝。此戰猿隊全場僅敲3安但都是長打，看在率...

木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局...

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

味全龍隊今天正式宣布，已與南韓職棒LG雙子隊達成全年度合作之正式協議，將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包...

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。