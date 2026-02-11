中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

樂天桃猿隊在「亞洲門戶交流賽」第2戰以1：9不敵日職羅德隊，兩場賽事雙方各拿1勝。此戰猿隊全場僅敲3安但都是長打，看在率隊的二軍總教練鄭兆行眼中，少了一個「點火的人」，導致局面被對手帶著走。

今天（11日）樂天共動用5名投手，劉家翔先發3局失4分，盧冠宇中繼2局、李柏毓投1局都無失分，李家明投1局失2分，邱駿威2局失3分，全場合計讓羅德隊敲出13支安打，包括3發全壘打；樂天打線則是僅敲3支長打、吞下8K。

鄭兆行表示，對方投手投得很好，但球隊打擊沒有發揮，就讓局勢一面倒，「今天對方打我們的投手掌握得不錯，這是回去要再注意的地方，球偏高了一點就會給對方機會；打擊則是纏鬥性要更好一點，不要那麼容易被解決，昨天也有這狀況，可能贏球就沒有看出來，但輸球時這東西就會被放大。」

這兩場與日職球隊的交手的經驗，鄭兆行認為，這對年輕選手來說是很好的機會，「要怎麼把前一場好的東西延續到下一場，以及怎麼樣在最短的時間內把不好的地方做修正，這是他們的功課，調整得越快，就越能夠適應職棒快節奏的環境。」

猿隊今天前5局沒有安打，6局下捕手邱勝宥、杜禹鋒連兩棒敲二壘打，打回全場唯一的分數，鄭兆行肯定他們的成長，「邱勝宥的機會比較少，但他每次只要上去，就能夠把握住機會，他也都能很有自信地在做自己想做的事情，我覺得很好。」

邱勝宥表示，今年有持續在修正自己的揮棒軌跡，今天上場時想法也比較簡單，以直球為主，「我覺得把自己準備好，就有這個結果。」他也提到，今天自己的身體狀況不錯，賽前就專注在自己想做的事情上。

打完與羅德隊的兩場交流賽，在勝負之外，教練團更重要的是看見選手的成長，其中多位選手的表現鄭兆行十分驚豔，他說：「滿多位的，不是說只有一兩個。」包括劉子杰、邱勝宥等人都被點名，「他們都有變得比較不一樣，可能大家比較沒有注意到他們，但他們有想要做一些事情。」