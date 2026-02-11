快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

中央社／ 台北11日電
許庭愷3.2局飆6K。 學生棒球聯盟提供
許庭愷3.2局飆6K。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局以11比1搶勝、晉級第4階段16強賽。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事台東體中昨天首戰擊敗興大附農，今天與南英商工交手，台東體中開賽就有攻勢，抓準對方投手不穩，1局上靠著3次四死球保送，林宗賓、曾祈恩都敲出安打，開賽就攻下4分。

台東體中3局上再添1分，4局上靠著失誤、接連四死球保送、安打攻勢串聯，單局再拿2分、拉開領先差距，5局上湯宇哲、黃宇昊、林顗勳都有安打，單局再灌4分、達到提前結束比賽門檻。

台東體中今天派出投手許庭愷先發，首局連飆3Ｋ、開賽連抓7個出局數，直到3局下1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，4局2人出局後退場。

許庭愷總計用52球投3.2局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、沒有四死球保送，無失分，陳昭愷、陳仕諺、壯金銘依序登板，僅陳仕諺5局下失掉1分，但沒有擴大失分危機，東體搶勝、許庭愷為勝投。

棒球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容

高中木棒聯賽／傅玟彥完投柯郁翰開轟 美和勝東石

木棒聯賽／台南海事吳杰叡5局好投 鄭宇致敲3安想拚選秀

相關新聞

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤...

中職／父母見證石垣島首安 杜禹鋒：再沒表現就要被淘汰

樂天桃猿隊20歲內野手杜禹鋒，在今年「亞洲門戶交流賽」第2戰先發上陣，6局下接在邱勝宥之後敲出二壘打，送回此戰猿隊唯一打...

中職／交流賽G2少一個「點火的人」 鄭兆行點名多位選手表現驚艷

樂天桃猿隊在「亞洲門戶交流賽」第2戰以1：9不敵日職羅德隊，兩場賽事雙方各拿1勝。此戰猿隊全場僅敲3安但都是長打，看在率...

木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局...

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

味全龍隊今天正式宣布，已與南韓職棒LG雙子隊達成全年度合作之正式協議，將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包...

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。