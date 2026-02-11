木棒聯賽／許庭愷3.2局飆6K 東體晉16強

高中木棒聯賽第3階段台東體中今天與南英商工交手，台東體中許庭愷先發投3.2局6K無失分，加上打線攻勢串聯搶分，提前在5局以11比1搶勝、晉級第4階段16強賽。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事台東體中昨天首戰擊敗興大附農，今天與南英商工交手，台東體中開賽就有攻勢，抓準對方投手不穩，1局上靠著3次四死球保送，林宗賓、曾祈恩都敲出安打，開賽就攻下4分。

台東體中3局上再添1分，4局上靠著失誤、接連四死球保送、安打攻勢串聯，單局再拿2分、拉開領先差距，5局上湯宇哲、黃宇昊、林顗勳都有安打，單局再灌4分、達到提前結束比賽門檻。

台東體中今天派出投手許庭愷先發，首局連飆3Ｋ、開賽連抓7個出局數，直到3局下1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，4局2人出局後退場。

許庭愷總計用52球投3.2局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、沒有四死球保送，無失分，陳昭愷、陳仕諺、壯金銘依序登板，僅陳仕諺5局下失掉1分，但沒有擴大失分危機，東體搶勝、許庭愷為勝投。