差點當上泰國總理！專訪皮塔:政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽:登記不是妥協、而是戰鬥開始

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊營業部總監（左）與LG雙子隊經營負責人（右）簽署年度雙邊合作。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天正式宣布，已與南韓職棒LG雙子隊達成全年度合作之正式協議，將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包含聯名主題日規劃、啦啦隊雙邊交流等，致力深化應援文化之互動與連結。

本次合作將聚焦於應援文化的深度融合，交流內容涵蓋應援曲目授權交換、啦啦隊與吉祥物合作演出等項目，並透過行銷策略共享與資源整合，進一步提升雙方球迷之參與感與互動體驗，拓展職棒文化交流的更多可能。

在資源共享方面，韓方將引薦知名應援曲製作團隊，協助味全龍打造專屬應援曲，並引介韓國知名電音製作公司INITIAL MUSIC，龍隊成為中華職棒首支與該公司合作的球隊，本次合作將邀請其旗下DJ來台演出，在新球季呈現韓職賽後電音二次會的現場氛圍。此外，亦將導入多首韓式應援 EDM，豐富味全龍整體應援內容與球迷觀賽體驗。

龍隊表示：「我們非常高興能與 LG TWINS 達成年度合作之正式協議，延續去年交流所累積的良好成果，並期待今年在合作內容上進一步深化與拓展。透過整體性的文化交流與策略聯盟，開創與世界接軌的更多可能，並為球迷朋友帶來更創新、多元且具吸引力的觀賽感受。」

啦啦隊 味全龍 韓職
相關新聞

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤...

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

味全龍隊今天正式宣布，已與南韓職棒LG雙子隊達成全年度合作之正式協議，將於行銷、啦啦隊及應援文化推廣層面展開多元合作，包...

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃...

經典賽／日本隊又有傷兵 石井大智補位傷退被擔架抬出場

世界棒球經典賽日本隊將在3天後於宮崎展開集訓，但在這之前又傳出傷兵消息，效力於阪神隊牛棚投手的石井大智，今天在春訓隊內紅...

高中木棒聯賽／傅玟彥完投柯郁翰開轟 美和勝東石

高中木棒聯賽第3階段美和中學今天與東石高中交手，美和靠著左投傅玟彥100球7局完投失2分，柯郁翰單場2支長打、包括1發全...

中職／種市篤暉先發對桃猿 10球用兩球種解決3人飆2K

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天推經典賽國手種市篤暉登板，先發1局，用10球解決樂天桃猿隊3名打者，送出2次三振...

