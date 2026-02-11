快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿隊捕手邱勝宥6局下敲出全隊首安。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊捕手邱勝宥6局下敲出全隊首安。圖／樂天桃猿提供

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃猿隊敲出3支安打，打線敲13安包括3發陽春砲，終場羅德以9：1擊敗猿隊，兩場交流賽雙方各拿1勝畫下句點。

羅德隊今天由種市篤暉先發1局，在他登板時使用經典賽用球，並且採用PitchCom系統和投球時鐘，替經典賽備戰。而他登板面對3名樂天桃猿隊打者，何品室融5球遭三振，鍾玉成4球遭三振，許賀捷則是打第1球擊出游擊滾地球出局。

種市篤暉投1局只用10球，全是好球，包括5顆直球和5顆指叉球，送出2K，現場測得的最快球速為156公里，樂天球團人員現場實際測得的最快球速為153公里。在他退場後，猿隊打線依舊受到壓制，前5局沒有擊出安打，只靠2次保送上壘。

至於樂天此戰推出22歲的劉家翔先發，首局就遭到狙擊，先解決前兩名一軍打者岡大海、波蘭柯（Gregory Polanco），但接著被第3棒石川慎吾擊出中外野陽春全壘打。第2局則是被茶谷健太、田村龍弘、岡大海敲出3支二壘打，加上一次守備失誤，單局失3分，羅德4：0領先。

劉家翔先發3局失2分，之後由盧冠宇接手，中繼2局被敲2支安打，沒有失分；去年季中選秀加盟的20歲新秀李柏毓第6局登板投出3上3下。

樂天桃猿打線前5局對羅德隊投手一籌莫展，直到6局下有所突破，捕手邱勝宥敲出全隊首安，下一棒杜禹鋒再補上長打，連兩棒擊出二壘打成功「破蛋」，將比數追成1：4。

7局上樂天換投李家明，被首名上場的育成選手高野光海敲出左外野陽春砲，之後投出2次保送又被敲安打再失1分。8局上邱駿威登板，2出局後又被高野光海揮出左外野陽春砲，續投第9局再失2分，羅德隊將比數改寫為9：1。

猿隊在9局下由代打的曾冠傑擊出三壘打，是全隊的第3支安打，但沒再添分數，最終就由羅德拿下此戰勝利。昨天首戰則是由猿隊以4：2贏球，兩隊今年各拿1勝，歷來對戰成績由猿隊以4勝12敗1和居下風。

樂天桃猿隊杜禹鋒敲回全隊第1分打點。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊杜禹鋒敲回全隊第1分打點。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿先發投手劉家翔。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿先發投手劉家翔。圖／樂天桃猿提供
羅德隊先發投手、日本經典賽國手種市篤暉。圖／樂天桃猿提供
羅德隊先發投手、日本經典賽國手種市篤暉。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊新秀投手李柏毓。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊新秀投手李柏毓。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿 羅德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／台中市府爲經典賽直播暖身 週週抽大巨蛋門票首波幸運兒現身

經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容

中職／種市篤暉先發對桃猿 10球用兩球種解決3人飆2K

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

相關新聞

中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤...

中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃...

經典賽／日本隊又有傷兵 石井大智補位傷退被擔架抬出場

世界棒球經典賽日本隊將在3天後於宮崎展開集訓，但在這之前又傳出傷兵消息，效力於阪神隊牛棚投手的石井大智，今天在春訓隊內紅...

高中木棒聯賽／傅玟彥完投柯郁翰開轟 美和勝東石

高中木棒聯賽第3階段美和中學今天與東石高中交手，美和靠著左投傅玟彥100球7局完投失2分，柯郁翰單場2支長打、包括1發全...

中職／種市篤暉先發對桃猿 10球用兩球種解決3人飆2K

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天推經典賽國手種市篤暉登板，先發1局，用10球解決樂天桃猿隊3名打者，送出2次三振...

中職／春訓首場實戰就飆150公里 舒治浩狀況接近100%

樂天桃猿隊今年春訓首場對外實戰，今天（10日）在日本石垣島和日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」第1戰，21歲的「大舒」舒治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。