中職／羅德3轟+種市篤暉帶頭封鎖樂天打線 交流賽兩隊各取1勝
「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天派出經典賽日本隊國手種市篤暉先發1局，先發打線也有半數為一軍戰力，全場僅讓樂天桃猿隊敲出3支安打，打線敲13安包括3發陽春砲，終場羅德以9：1擊敗猿隊，兩場交流賽雙方各拿1勝畫下句點。
羅德隊今天由種市篤暉先發1局，在他登板時使用經典賽用球，並且採用PitchCom系統和投球時鐘，替經典賽備戰。而他登板面對3名樂天桃猿隊打者，何品室融5球遭三振，鍾玉成4球遭三振，許賀捷則是打第1球擊出游擊滾地球出局。
種市篤暉投1局只用10球，全是好球，包括5顆直球和5顆指叉球，送出2K，現場測得的最快球速為156公里，樂天球團人員現場實際測得的最快球速為153公里。在他退場後，猿隊打線依舊受到壓制，前5局沒有擊出安打，只靠2次保送上壘。
至於樂天此戰推出22歲的劉家翔先發，首局就遭到狙擊，先解決前兩名一軍打者岡大海、波蘭柯（Gregory Polanco），但接著被第3棒石川慎吾擊出中外野陽春全壘打。第2局則是被茶谷健太、田村龍弘、岡大海敲出3支二壘打，加上一次守備失誤，單局失3分，羅德4：0領先。
劉家翔先發3局失2分，之後由盧冠宇接手，中繼2局被敲2支安打，沒有失分；去年季中選秀加盟的20歲新秀李柏毓第6局登板投出3上3下。
樂天桃猿打線前5局對羅德隊投手一籌莫展，直到6局下有所突破，捕手邱勝宥敲出全隊首安，下一棒杜禹鋒再補上長打，連兩棒擊出二壘打成功「破蛋」，將比數追成1：4。
7局上樂天換投李家明，被首名上場的育成選手高野光海敲出左外野陽春砲，之後投出2次保送又被敲安打再失1分。8局上邱駿威登板，2出局後又被高野光海揮出左外野陽春砲，續投第9局再失2分，羅德隊將比數改寫為9：1。
猿隊在9局下由代打的曾冠傑擊出三壘打，是全隊的第3支安打，但沒再添分數，最終就由羅德拿下此戰勝利。昨天首戰則是由猿隊以4：2贏球，兩隊今年各拿1勝，歷來對戰成績由猿隊以4勝12敗1和居下風。
