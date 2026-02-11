中職／種市篤暉先發對桃猿 10球用兩球種解決3人飆2K

「亞洲門戶交流賽」第2戰，日職羅德隊今天推經典賽國手種市篤暉登板，先發1局，用10球解決樂天桃猿隊3名打者，送出2次三振，現場記分板顯示的最快球速達156公里，樂天球團人員測得最快球速則是153公里。

種市篤暉春訓起隨二軍在石垣島調整，持續為經典賽作準備，今天首場實戰對上猿隊，在他登板時比照經典賽，使用經典賽用球、PitchCom系統和投球時鐘，先發1局，搭配的捕手為田村龍弘，羅德先發打線也有一半是一軍戰力。

種市篤暉一登板，第一球現場計分板就顯示154公里，猿隊開路先鋒何品室融第一球沒有揮棒，之後連續三球打成界外，但第5球揮空遭到三振。第二名打者鍾玉成第一球也先看著好球進壘，第2球將156公里（球團測得153公里）的速球擊成界外球，對決4球仍遭三振。

樂天第三棒許賀捷則是抓種市篤暉的第一顆直球擊成游擊方向滾地球出局。種市篤暉投1局用10球全是好球，直球、指叉球各5球，連續解決3名打者，結束此戰的投球任務。