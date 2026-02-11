高中木棒聯賽／傅玟彥完投柯郁翰開轟 美和勝東石

高中木棒聯賽第3階段美和中學今天與東石高中交手，美和靠著左投傅玟彥100球7局完投失2分，柯郁翰單場2支長打、包括1發全壘打好表現，美和終場以3比2搶下勝利。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事昨天開打，美和中學昨天輪空，今天首戰與東石高中交手，美和2局下靠著失誤、犧牲觸擊、林聖唯適時安打先馳得點；4局下柯郁翰敲出陽春砲；5局下再靠著柯郁翰二壘打，替球隊多添1分保險分。

美和今天派出陣中主力投手之一、左投傅玟彥先發，傅玟彥前5局都沒有被敲出安打，僅因為四死球保送、失誤讓對手上壘，沒有失掉分數。

傅玟彥投到6局上遇到危機，單局出現3次四死球保送、被敲出2支安打，加上隊友守備也有狀況，失掉2分，但及時回穩、沒有擴大失分危機，7局連抓3個出局數，替球隊守住勝利。

傅玟彥總計用100球完投7局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、6次四死球保送，失掉2分責失分，好投壓制幫助球隊搶下勝利、也拿下勝投。

柯郁翰先發扛4棒、守中外野，展現長打能力，2局靠著失誤上壘、跑回球隊第1分，4局開轟、5局敲出帶有打點二壘打，單場3打數敲出2支長打，貢獻2分打點、打擊表現最亮眼。