中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球

中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤暉先發，預計投1局，樂天打者躍躍欲試，擔任開路先鋒的何品室融也早已想好對策。

猿隊昨天以4：2擊敗羅德，歷年交手戰績形成4勝11敗1和，今天第2場比賽，猿隊先發打線也做了調整，讓所有選手都有出賽機會，前3棒分別為何品室融、鍾玉成及許賀捷，確定有機會對決日本隊強投種市篤暉，且種市篤暉將使用WBC用球。

羅德隊在石垣島春訓的陣容雖是二軍，但種市篤暉因喜歡在溫暖的天氣下訓練，自己選擇先跟著二軍，正好利用這次交流賽進行首場實戰調整；他在去年球季飆出155公里速球，寫下個人最快球速，這次登板的狀況也受到關注。

何品室融昨天首戰單場雙安且選到兩次保送，今天繼續擔任先發第一棒，他開玩笑說：「我昨天有特別練一下選球，看今天可不可以多看幾顆球。」

何品室融透露，自己在玩野球魂時，選的唯一一名羅德球員就是種市暉暉，「我知道他很強，後來知道他有入選經典賽，就有特別再去看他投球，聽說他要丟第一局，我想說看可不可以打前三棒，剛好有機會，滿開心的。」

在得知有機會對決種市篤暉後，何品室融已經在心中預想過，「我覺得他第一球會投直球，所以我第一球就抓直球打。」他也透露，自己會努力，看看能不能和多對決幾球，「三振就三振，但我想多想多看一點球，很想看他的指叉球，因為對左打來說，進壘幅度很大，但對右打也是很難打啦。」

不管對戰結果為何，何品室融認為這是難得的經驗，「如果被我打安打的話，就可以講一輩子了。」至於昨天打第4棒的李勛傑，雖然賽前主動向二軍總教練鄭兆行要求，想要打第一棒，但此戰沒有先發上陣。