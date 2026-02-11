中職／對決日本經典賽國手種市篤暉 何品室融：抓第一顆直球
中職樂天桃猿隊、日職千葉羅德海洋隊在石垣島展開「亞洲門戶交流賽」，今天進行第2場比賽，羅德派出經典賽（WBC）國手種市篤暉先發，預計投1局，樂天打者躍躍欲試，擔任開路先鋒的何品室融也早已想好對策。
猿隊昨天以4：2擊敗羅德，歷年交手戰績形成4勝11敗1和，今天第2場比賽，猿隊先發打線也做了調整，讓所有選手都有出賽機會，前3棒分別為何品室融、鍾玉成及許賀捷，確定有機會對決日本隊強投種市篤暉，且種市篤暉將使用WBC用球。
羅德隊在石垣島春訓的陣容雖是二軍，但種市篤暉因喜歡在溫暖的天氣下訓練，自己選擇先跟著二軍，正好利用這次交流賽進行首場實戰調整；他在去年球季飆出155公里速球，寫下個人最快球速，這次登板的狀況也受到關注。
何品室融昨天首戰單場雙安且選到兩次保送，今天繼續擔任先發第一棒，他開玩笑說：「我昨天有特別練一下選球，看今天可不可以多看幾顆球。」
何品室融透露，自己在玩野球魂時，選的唯一一名羅德球員就是種市暉暉，「我知道他很強，後來知道他有入選經典賽，就有特別再去看他投球，聽說他要丟第一局，我想說看可不可以打前三棒，剛好有機會，滿開心的。」
在得知有機會對決種市篤暉後，何品室融已經在心中預想過，「我覺得他第一球會投直球，所以我第一球就抓直球打。」他也透露，自己會努力，看看能不能和多對決幾球，「三振就三振，但我想多想多看一點球，很想看他的指叉球，因為對左打來說，進壘幅度很大，但對右打也是很難打啦。」
不管對戰結果為何，何品室融認為這是難得的經驗，「如果被我打安打的話，就可以講一輩子了。」至於昨天打第4棒的李勛傑，雖然賽前主動向二軍總教練鄭兆行要求，想要打第一棒，但此戰沒有先發上陣。
樂天桃猿隊G2先發打線
第1棒 中外野手 何品室融
第2棒 右外野手 鍾玉成
第3棒 游擊手 許賀捷
第4棒 指定打擊 張趙紘
第5棒 一壘手 陳佳樂
第6棒 三壘手 劉子杰
第7棒 左外野手 董順傑
第8棒 捕手 邱勝宥
第9棒 二壘手 杜禹鋒
先發投手 劉家翔
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。