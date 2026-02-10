中職／春訓首場實戰就飆150公里 舒治浩狀況接近100%

快訊

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿舒治浩關門守成。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊今年春訓首場對外實戰，今天（10日）在日本石垣島和日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」第1戰，21歲的「大舒」舒治浩在9局下登板關門，後援1局無失分，球速飆到150公里，他自認狀況已調整到接近100%。

猿隊昨天抵達石垣島後，猿隊二軍投手教練黃偉晟就有告知舒治浩，如果球隊領先，他就要準備第9局登板，舒治浩也已做好準備，「對到那麼好的選手，當然想要展現最好的一面給他們看。」

今天交流賽現場有樂天桃猿啦啦隊應援，猿隊休息室裡也氣氛熱絡，整體熱鬧的氣氛讓舒治浩投起來更自在，他表示，「喜歡大家很吵的感覺，很安靜的話，我就會越來越緊張。」

9局下猿隊4：2領先，舒治浩上場關門，被首名打者擊出內野安打，但之後先製造雙殺，再讓打者擊出滾地球，自己接球傳一壘，替球隊守住勝利。現場記分板上顯示的最快球速達154公里，但賽後他也自知那是「快樂槍」，球團測得的最快球速為150公里。

舒治浩透露，自己加入職棒後，最快球速曾投到152公里，也是在春訓時出現，「教練說我春訓常常會衝太快，導致之前投到季中就會有點疲勞。」今年他因此把步調放慢一年，希望能調節一整年出賽的體能。

但被問及目前的調整狀況，他認為已接近100%，原因是卡在下周就要放農曆年假，時間點比較「尷尬」，因此先在年前把狀況調整到更好一些。

舒治浩在2022年季中選秀加盟猿隊，過去三個球季一軍合計在一軍後援登板22場，投了19.2局，防禦率5.49，對於今年的目標，他說：「前幾年雖然都有機會在一軍，但沒辦法長久待在上面，希望今年能夠在上面卡到一個位置，為球隊做出貢獻。」

