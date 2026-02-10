中職／U18國手王奕翔交流賽中繼飆2K 拚樂天開季一軍名單
經過去年U18世界盃的洗禮，樂天桃猿隊18歲新秀王奕翔加入職棒後參與的兩場正式比賽，都是與日、韓職棒的交流賽，今天在「亞洲門戶交流賽」面對日職羅德隊，中繼1局投出3上3下、送2K，球速也飆到149公里，目標搶進開季一軍名單。
猿隊去年季中選秀挑中3名U18世界盃投手，僅王奕翔被列入今年來石垣島參賽的名單中。他在去年從西苑高中畢業加入職棒後，還未有二軍出賽紀錄，但季後先在桃園亞洲職棒交流賽對韓職KT巫師隊登板，今天再對決羅德，進職棒後兩場正式賽事都是對外交流賽。
從青棒層級進入職棒，這次實際對戰日職打者，王奕翔說：「去年丟過國際賽，強度比較高，自己不能鬆懈，每一顆球都要做好準備。」比起高中時期，他也提到，進職棒後在場上需要思考的東西更多，雖有捕手學長引導，自己在場下仍要要多觀察打者的習性。
今年才要迎接進入職棒後的第一個球季，王奕翔有很大的野心，「從去年進來職棒，就是以開季一軍為目標，進來就是不要覺得自己是高中生，我想要開季一軍、想要今年就有辦法在一軍有好的表現。」
猿隊投手教練川岸強對他也有規劃，希望他按照球團替他安排的時程養成，「川岸教練比較希望我不要進度這麼快，他跟我說，穩扎穩打才能投得久。」但王奕翔認為，自己在去年秋訓和今年春訓，包括肌肉量、重訓、和投球等都已做好準備，「有準備好，才會想幫自己設下這個目標。」
