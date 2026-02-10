快訊

木棒聯賽／台南海事吳杰叡5局好投 鄭宇致敲3安想拚選秀

中央社／ 台北10日電
先發投手吳杰叡5局無失分好投。 學生棒球聯盟提供
先發投手吳杰叡5局無失分好投。 學生棒球聯盟提供

台南海事今天在高中木棒聯賽第3階段首戰，先發投手吳杰叡投5局無失分，團隊敲出11支安打，提前在5局以9：0擊敗高苑工商，野手鄭宇致貢獻3支安打，為挑戰中職選秀加分。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事，台南海事與高苑工商前2局戰成0：0，海事在3局上先突破，鄭宇致、陳鑫安的二壘安打都送回隊友，得到2分。

4局上在高苑投手2次保送後，海事由李承翰觸擊點出內野安打攻占滿壘，接著劉祈鞍、鄭宇致2支2分打點安打開啟攻勢，單局灌進7分奠定勝利。海事先以內野安打攻佔滿壘

而海事高二投手吳杰叡則是以85球完投5局，被敲3支安打沒有失分，另有4次三振，拿下勝投，總教練田家銘表示，吳杰叡投完這1場先發就會休息到第4階段，因此不用保留，今天球速、球種都有到位。

高三的野手鄭宇致今天敲出3支安打、貢獻3分打點，田家銘透露，鄭宇致已經連續3場都繳出猛打賞；鄭宇致表示，最後一次打木棒聯賽，以團隊優先，個人成績不是這麼重要，這幾場打出信心，想要考慮中華職棒選秀。

鄭宇致連三戰猛打賞。 學生棒球聯盟提供
鄭宇致連三戰猛打賞。 學生棒球聯盟提供

中職選秀 高苑工商
