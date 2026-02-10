中職／季後賽給的信心 何品室融更能「輕鬆做自己」

樂天桃猿隊20歲外野手何品室融，今天在「亞洲門戶交流賽」首戰，擔任開路先鋒單場敲2安、4度站上壘包，還有1次外野守備美技演出，讓二軍總教練鄭兆行大讚「這小子不錯！」

何品室融在2024年季中選秀第二輪獲猿隊青睞，加入職棒後在去年季中首度升上一軍，僅出賽2場就被帶進季後賽，並且有關鍵貢獻，那次的大賽經歷，讓他經驗值和信心大增，在這次交流賽首戰就能明顯應證。

「季後賽是很高張力的比賽，打過那種壓力下的比賽，反而現在打這樣的交流賽，就可以比較輕鬆做自己。」何品室融透露，信心的提升，就是去年參與季後賽得到最大的收穫，現在的自己，不再像過去在比賽前容易緊張。

能夠「輕鬆做自己」，不只是打擊上有更好的發揮，今天他擔任中外野手，4局下還演出一次飛撲美技，化解當下二壘有人的危機，何品室融說，過去外界對他的評價就是「守備很不好」，他在進職棒後針對守備做了很多加強，今天果斷撲下去，「這也是放得開之後才敢做這樣的表現。」