木棒聯賽／張乙安敲3安包含場內滿貫砲 穀保大勝陽明

木棒聯賽第3階段今天開打，穀保家商展現火力壓制，全場敲出14支安打，以22：2在4局提前擊敗陽明高中，其中第4棒張乙安3打數3安打，包含1支場內滿貫全壘打。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事，今天穀保家商面對陽明高中，首局就靠張乙安打到外野護網彈回場內的深遠二壘安打，攻下2分；第2局張乙安也在單局5支安打、5分攻勢中，貢獻1支一壘安打。

第3局在2出局、滿壘情況下，張乙安又敲出打到外野護網的長打，而且球彈回場內後外野手一度無法掌握，讓張乙安連跑4個壘包滑回本壘，締造4分打點的場內轟，且下兩棒黃世堯、吉路．少瑪也連續敲安，單局又攻下5分。

第4局穀保更是把握陽明投手群四壞、觸身球連發，單局敲5支安打就攻下10分大局，其中張乙安貢獻1支高飛犧牲打，個人在此役一共3打數3安打，包辦7分打點。

穀保投手群則由羅于晏先發2局製造6上6下、無失分，接手的黃宥銘投1局被敲2支安打包含1次四壞，丟掉2分有1分責失；最後邱翊銓收尾投1局3上3下無失分，維繫住提前結束的分差。