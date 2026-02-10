中職／與羅德交流賽首戰逆轉勝 鄭兆行：投手表現真的驚豔

樂天桃猿隊在今年「亞洲門戶交流賽」首戰以4：2逆轉日職羅德隊，除了開路先鋒何品室融單場2安2保送是打線亮點，投手群輪番上陣的表現更亮眼，讓帶隊的二軍總教練鄭兆行直呼：「今天投手的表現真的是有驚艷到！」

猿隊先發投手曾家輝今天在第2局失2分，但打線在第6、7局把握住機會，由陳佳樂、劉子杰代打敲安製造機會，加上對方投手控球不穩，成功逆轉戰局。鄭兆行說：「選手的向心力很好，感覺得出來，從一開始大家就有想要贏球的感覺。」

尤其今天猿隊動用的6名投手，鄭兆行認為：「有發揮出應有的水準。」曾家輝先發2局，是唯一失分的投手。之後左投林子崴登板連飆3K，投2局解決6人，也被鄭兆行點名肯定：「他都在玩別人的節奏，是很聰明的一位投手。」

之後登板的4名投手，前年選秀加盟的19歲右投賴威誠，中繼1局無失分；已是一軍先發戰力的陳克羿中繼2局連抓6個出局數；去年季中選秀加盟的18歲投手王奕翔，首次在石垣島登板，中繼1局飆2K，最快球速149公里。

9局下舒治浩登板關門，被敲內野安打後用雙殺化解危機，連續抓3個出局數守成，現場記分板顯示最快球速達154公里，但球團測得的最快球速為150公里。

至於羅德隊今天共5名投手登板，除了先發左投吉川悠斗和後援2局的東妻勇輔，其餘3位都是育成選手。猿隊全場的8支安打都是面對育成投手擊出，鄭兆行表示，日本能上一軍的投手真的都有一定水準，「我們的打者能夠應對到那種投手的話，才有能力站穩一軍。」