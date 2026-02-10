中職／投手群輪番壓制羅德 樂天4:2搶下歷來對戰第4勝

「亞洲門戶交流賽」首戰，中職樂天桃猿隊今天面對日職千葉羅德海洋隊，比賽中段突破對方投手，在7局上成功逆轉戰局，全場敲8安比羅德多1支，投手也有亮眼表現，終場以4：2拿下勝利，也是交手9屆賽事以來的第4勝。

羅德此戰推20歲左投吉川悠斗先發，他在去年7月升格為支配下選手，8月在一軍拿下生涯首勝，在一軍有2場出賽紀錄，今年春訓從二軍出發。今天出戰樂天，開賽面對前三名打者何品室融、許賀捷、邱鑫連飆3K，共投2局連續解決6名打者、送出5次三振。

猿隊先發投手曾家輝首局先解決首名打者岡大海，接著被一軍洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）擊出安打，用三振抓下第2個出局數後，又被羅德中心打線敲2安形成滿壘，但他及時穩住陣腳，製造內野滾地球化解危機。

樂天桃猿先發投手曾家輝。 樂天桃猿提供

但曾家輝續投2局下，因二壘手守備失誤製造首名上壘者，之後自己投出保送再被敲安打，滿壘時被羅德第3棒立松由宇敲出安打，羅德先取得2：0領先。

羅德先發投手吉川悠斗退場後，樂天打線開始有所突破，3局上敲2安但沒有攻下分數，直到6局上面對羅德第4任投手長島幸佑，鍾玉成、何品室融、許賀捷連3棒安打追回1分，2出局後張趙紘再擊出安打，但何品室融在本壘前被觸殺結束攻勢。

7局上樂天代打的陳佳樂、劉子杰都敲出安打，接著連續兩棒獲四壞球保送擠回追平分，2出局滿壘的局面下，邱鑫再選到保送，讓三壘上的「當日壽星」鍾玉成回到本壘攻下超前分，接著投手發生暴投，猿隊反以4：2領先。

樂天桃猿隊左投林子崴，第3局登板連飆3K。 樂天桃猿提供

樂天自3局起換上左投林子崴登板，對羅德5至7棒連飆3K，共投2局沒被擊出安打、無失分，僅讓1名打者因失誤上壘，19歲新秀投手賴威誠在第6局登板中繼1局、陳克羿接著投2局都無失分，18歲新秀王奕翔8局下登板，連續解決3人，最快球速飆到150公里。

9局下舒治浩登板，雖讓首名打者擊出內野安打，但接著連續抓下3個出局數，替球隊守住勝利，此戰猿隊共計動用6名投手，被敲出7支安打，僅先發投手曾家輝失2分。