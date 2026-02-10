快訊

中職／李雅英發行首本寫真書！售價竟高達2200元

聯合新聞網／ 綜合報導
李雅英。聯合報系資料照
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，2月8日舉辦生日見面會，驚喜宣布推出個人首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，精裝典藏版售價為台幣2200元。

李雅英前天舉辦生日見面會，吸引大批粉絲到場慶生，她發文寫道，「我會把今天記在心裡！而今天最珍貴的禮物，是我得到了能夠遇見你們的機會，我愛你們！愛著每一位支持我的你們，還有，謝謝讓我誕生，並成為我能夠正直成長的力量與依靠的父母。這是我最感恩的生日。」

另外，李雅英即將推出個人寫真書，書中收錄250張電影敘事感的照片，從宜蘭山間到苗栗海岸邊，影像如同電影分鏡般，勾勒出她在這片土地上最真摯的情感。分為一般版及精裝典藏版。精裝典藏版有抱枕套、珍藏卡套和寫真卡等高質感周邊。

4月26日將在新店裕隆城誠品黑盒子，舉辦李雅英個人首場簽書會，依書腰上活動辦法填妥資訊，4月13日前寄回，即具備抽獎資格，活動僅限100名額。

啦啦隊 李雅英
