中職／曾在生日當天敲再見安 「壽星」鍾玉成戰羅德先求專注
中職樂天桃猿隊今天在日本石垣島進行「亞洲門戶交流賽」首戰，外野手鍾玉成在這天過23歲生日，他前一次生日當天比賽時敲出再見安打，今天是否能再次展現壽星運？他笑說：「先把平常的事情做好。」
鍾玉成透露，這次自己第二次在生日當天遇到比賽，「高中的時候有一次，我印象很深刻，因為那場比賽我打再見安打。」今天他則是在石垣島對戰日職羅德隊，擔任先發第9棒，會希望怎麼樣的表現？他表示：「沒有要求自己要做到什麼，百分之百地專注每顆球，把比賽過程做好。」
和隊友們一起來石垣島比賽，鍾玉成也獲得特別的慶生儀式，昨天球隊和球迷在晚宴上先提前替他唱了一次生日快樂歌，晚上要準備睡前，何品室融和曾冠傑還衝進房間送上由壽司堆成的特製蛋糕，他笑說：「因為附近買不到蛋糕，他們就用壽司代替，有感動到。」
鍾玉成在2021年選秀第4輪獲猿隊指名，隔年起都有在一軍出賽的紀錄，但合計僅出賽30場、累積4安，仍在尋求穩定的一軍出賽機會。今年將迎接第6個球季，他說：「一直有新的學弟進來，學弟都很強，要再提升自己的能力，希望自己可以站穩一軍。」
23歲的生日願望，鍾玉成說：「希望可以不要不要受傷、在一軍穩定出賽。」而看到前一天的壽星許賀捷獲得和樂天女孩合照的機會，被問到這是否也是他的心願，鍾玉成露出嬌羞地表情反問：「可以嗎？希望可以啦。」
