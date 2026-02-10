快訊

經典賽／中華隊首度亮相！與雄鷹自辦賽免費進場 11日中午開放索票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊。本報資料照片
中華隊。本報資料照片

世界棒球經典賽即將在3月開打，球迷首次見到這批中華隊的機會出爐，2月13、14日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行自辦練習賽，今天進場辦法公布，兩場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費）。

自辦練習賽開放球迷免費入場觀賽，2月11日中午12點起於ibon售票系統開放領取入場券，每人限領2張，僅收票券平台手續費30元，免費票券嚴禁轉售。觀眾席只開放內野區域，13日平日中午開放內野下層（6000張），14日假日中午開放內野上下層（共1萬2000張），其中下層為對號入座，上層為自由入座。

兩日賽事皆於下午1點開打，並於中午12點開放球迷入場，由於賽事為練習賽性質，相關調度安排與戰術模擬將依現場實際執行狀況為主。

本次練習賽為中華隊以比賽方式進行訓練的重要環節，期盼透過實戰測試與交流對戰磨合戰力，並邀請球迷進場讓球員感受實戰氛圍。

練習賽購票連結：https://ibontw.com/2026CPBL_PRACTICE_MATCH

中華隊2月13、14日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行自辦練習賽，今天進場辦法公布，兩場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費）。圖／中華職棒提供
中華隊2月13、14日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行自辦練習賽，今天進場辦法公布，兩場賽事免費開放球迷入場（僅票券手續費）。圖／中華職棒提供

中華隊 棒球 台鋼雄鷹
