快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天交流賽首戰打線出爐 羅德岡大海、波蘭柯都先發

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿隊展開首場交流賽。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊展開首場交流賽。記者葉姵妤／攝影

在石垣島進行的「亞洲門戶交流賽」，今天展開首場賽事，樂天桃猿隊派出曾家輝先發，千葉羅德海洋隊則由20歲左投吉川悠斗主投，先發打線前2棒排出岡大海、洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）。

桃猿與羅德交流賽邁入第9年，今年兩場交流賽，兩隊幾乎都以二軍選手應戰，今天首場賽事，猿隊投手安排由曾家輝先發2局，陳克羿、林子崴也會登板各投2局，之後交由中繼投手接手。

打線方面，何品室融擔任開路先鋒，中心打線為邱鑫、李勛傑、張趙紘，這兩天過生日的壽星也都先發上陣，昨天過23歲生日的許賀捷打第2棒、守游擊，鍾玉成則是今天過23歲生日，將擔任第9棒、右外野手。

羅德隊今年春訓分組，一軍在宮崎、二軍在石垣島，因此今年參與交流賽的陣容，由春訓分在二軍的球員上陣，但前兩棒都是一軍戰力，31歲外野手岡大海打第1棒，波蘭柯擔任第2棒、指定打擊。

樂天桃猿隊G1先發打線

第1棒 中外野手 何品室融

第2棒 游擊手 許賀捷

第3棒 左外野手 邱鑫

第4棒 一壘手 李勛傑

第5棒 指定打擊 張趙紘

第6棒 二壘手 游承勳

第7棒 三壘手 曾冠傑

第8棒 捕手 毛英傑

第9棒 右外野手 鍾玉成

先發投手 曾家輝

當日壽星鍾玉成。記者葉姵妤／攝影
當日壽星鍾玉成。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿 千葉羅德 陳克羿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／在石垣島過23歲生日 許賀捷害羞解鎖小心願

中職／連3年來石垣島首度先發 曾家輝持續爭取一軍先發輪值

中職／「恭喜贏得台灣大賽」 石垣機場大布條迎接樂天桃猿

中職／樂天桃猿抵達石垣島 11日對決日本隊投手種市篤暉

相關新聞

棒球／洛杉磯奧運參賽資格出爐！中華隊有2賽事可搶門票

世界棒壘球總會（WBSC）今天公布，2028年洛杉磯奧運棒、壘球項目參賽資格取得方式正式敲定，今年3月登場的世界棒球經典...

棒球／奧運資格賽首度納入經典賽 10隊搶2席A組最火燙、C組純看戲

世界棒壘球總會（WBSC）今天正式公布洛杉磯奧運門票誕生方式，世界棒球經典賽首度作為奧運資格賽，將頒出2張美洲區門票，攤...

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天公布新球季陣容，球迷最為關注的超人氣韓籍成員李多慧，以及金娜妍、...

中職／曾在生日當天敲再見安 「壽星」鍾玉成戰羅德先求專注

中職樂天桃猿隊今天在日本石垣島進行「亞洲門戶交流賽」首戰，外野手鍾玉成在這天過23歲生日，他前一次生日當天比賽時敲出再見...

經典賽／中華隊首度亮相！與雄鷹自辦賽免費進場 11日中午開放索票

世界棒球經典賽即將在3月開打，球迷首次見到這批中華隊的機會出爐，2月13、14日於高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊進行自辦練...

中職／樂天交流賽首戰打線出爐 羅德岡大海、波蘭柯都先發

在石垣島進行的「亞洲門戶交流賽」，今天展開首場賽事，樂天桃猿隊派出曾家輝先發，千葉羅德海洋隊則由20歲左投吉川悠斗主投，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。