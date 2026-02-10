中職／樂天交流賽首戰打線出爐 羅德岡大海、波蘭柯都先發

在石垣島進行的「亞洲門戶交流賽」，今天展開首場賽事，樂天桃猿隊派出曾家輝先發，千葉羅德海洋隊則由20歲左投吉川悠斗主投，先發打線前2棒排出岡大海、洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）。

桃猿與羅德交流賽邁入第9年，今年兩場交流賽，兩隊幾乎都以二軍選手應戰，今天首場賽事，猿隊投手安排由曾家輝先發2局，陳克羿、林子崴也會登板各投2局，之後交由中繼投手接手。

打線方面，何品室融擔任開路先鋒，中心打線為邱鑫、李勛傑、張趙紘，這兩天過生日的壽星也都先發上陣，昨天過23歲生日的許賀捷打第2棒、守游擊，鍾玉成則是今天過23歲生日，將擔任第9棒、右外野手。

羅德隊今年春訓分組，一軍在宮崎、二軍在石垣島，因此今年參與交流賽的陣容，由春訓分在二軍的球員上陣，但前兩棒都是一軍戰力，31歲外野手岡大海打第1棒，波蘭柯擔任第2棒、指定打擊。

樂天桃猿隊G1先發打線

第1棒 中外野手 何品室融

第2棒 游擊手 許賀捷

第3棒 左外野手 邱鑫

第4棒 一壘手 李勛傑

第5棒 指定打擊 張趙紘

第6棒 二壘手 游承勳

第7棒 三壘手 曾冠傑

第8棒 捕手 毛英傑

第9棒 右外野手 鍾玉成