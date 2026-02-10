棒球／奧運資格賽首度納入經典賽 10隊搶2席A組最火燙、C組純看戲

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古巴隊。聯合報系資料照
世界棒壘球總會（WBSC）今天正式公布洛杉磯奧運門票誕生方式，世界棒球經典賽首度作為奧運資格賽，將頒出2張美洲區門票，攤開經典賽參賽球隊，20隊不含已有門票的美國隊共10支美洲球隊，以A組競爭最火熱，C組則是唯一沒有美洲球隊的分組。

經典賽過去舉辦5屆，還不曾作為奧運資格賽，而洛杉磯奧運籌備會主席瓦瑟曼（Casey Wasserman）在去年5月受訪時就曾透露，與大聯盟、球員工會持續協商，他也與WBSC討論，有意將2026年經典賽作為其中一場資格賽，此舉被解讀希望藉此讓經典賽主辦方美國職棒大聯盟放行選手參與洛杉磯奧運。

今天奧運參賽資格方式正式公布，確定首度納入經典賽，將由美國隊以外的兩支排名最高美洲球隊率先取得參賽門票。

攤開分組名單，A組全數都是美洲球隊，包括波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞，B組扣掉美國之外還有墨西哥、巴西，D組有多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜，將上演10搶2門票爭奪戰。

C組成為唯一不牽動本屆奧運門票爭取的分組，該組包括中華隊、日本、南韓、澳洲、捷克。

經典賽 美國隊 大聯盟
