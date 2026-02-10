快訊

棒球／洛杉磯奧運參賽資格出爐！中華隊有2賽事可搶門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊。聯合報系資料照
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布，2028年洛杉磯奧運棒、壘球項目參賽資格取得方式正式敲定，今年3月登場的世界棒球經典賽就將先決定兩張美洲區門票，中華隊的路徑則在2027年世界12強棒球賽（擴編16隊）或2028年6搶1最終資格賽。

洛杉磯奧運棒球項目維持在6隊規模，門票如何產生一直備受關注，WBSC今天公布，經過國際奧林匹克委員會（IOC）核准，確定將從3項賽事決定5席，地主美國隊則是自動獲得參賽門票。

第一場門票之戰將是馬上就要登場的經典賽，美國隊以外的美洲區前兩名球隊將取得洛杉磯奧運參賽資格；第二場則是2027年首度擴編為16隊的世界12強棒球賽，將誕生1張亞洲、1張歐洲／大洋洲門票。

最終資格賽預計落在2028年3月以前，將由6隊角逐，參賽隊伍為最近一屆洲際錦標賽尚未取得資格球隊，包括亞錦賽前兩名、歐錦賽前兩名、非錦賽第一名、大洋洲錦標賽第一名。

女壘的參賽門票同樣是6張，將透過5項賽事決定，2027年女壘世界盃1席、3項洲際資格賽各1席，而洲際資格賽的第2名、第3名球隊可參加最終6搶1。

奧運 經典賽 中華隊
