聽新聞
0:00 / 0:00

12強者 日職台將人數創高峰

聯合報／ 記者葉姵妤／專題報導
林安可加盟日職西武獅隊，是球隊需要的大砲手。本報資料照片
林安可加盟日職西武獅隊，是球隊需要的大砲手。本報資料照片

<a href='/search/tagging/2/徐若熙' rel='徐若熙' data-rel='/2/172888' class='tag'><strong>徐若熙</strong></a>今年希望在<a href='/search/tagging/2/日職' rel='日職' data-rel='/2/231871' class='tag'><strong>日職</strong></a>投出佳績，展現台灣王牌投手身價。本報資料照片
徐若熙今年希望在日職投出佳績，展現台灣王牌投手身價。本報資料照片

日本職棒新球季將在三月廿七日開打，今年共有十二名台灣選手在日打拚，人數再創高峰，其中從中職「輸出」的即戰力投手徐若熙、外野手林安可，將迎接個人第一個旅日球季；另有五名育成球員朝支配下登錄努力。

目前在日職發展最穩的為樂天金鷲隊卅三歲後援投手宋家豪，自二○一六年起旅日發展，目前已是樂天金鷲隊的牛棚主力，一軍九年資歷合計出賽三百四十八場，拿下廿勝十五敗，一百廿二次中繼成功，也是首位在日職達成百中繼的台灣選手。

根據日職規定，外籍球員一軍登錄滿八年（每季至少一百四十五天），就能不受洋將登錄名額限制，宋家豪今年有機會取得資格，成為繼郭泰源、許銘傑後的第三人，他期許自己能維持健康，以最佳狀態迎接新球季。

有宋家豪坐鎮的金鷲隊，也是旅日球員的大團，去年一度有四名台灣球員同隊打拚，在王彥程轉戰韓職後，目前仍有去年在一軍初登場的廿一歲內野手陽柏翔及身高近兩百公分的廿歲育成投手蕭齊。

三名從中職轉戰日職的台將，則是外界關注的焦點。效力於火腿隊的廿五歲投手古林睿煬，去年在日職第一個球季，共在一軍出賽七場（五場先發），拿下兩勝兩敗，包括在生涯第三場登板就演出完封勝，季後賽也繳出先發好投，讓大家見識「台灣金孫」的實力。

今年另兩名中職選手跟進赴日發展。廿五歲投手徐若熙在國內投出身價，最快球速可達一五八公里，被日職豪門軟銀隊網羅，簽下三年最高總值一千五百萬美元的大約，身披象徵王牌投手的「十八號」球衣，旅日表現受到高度期待。徐若熙的野心還不僅止於此，希望從日職再向更高殿堂前進，喊話要投出三年後能挑戰大聯盟的表現。

廿八歲的林安可為中職本土砲手，曾以單季卅二轟拿下中職全壘打王，近兩年全壘打數也都突破廿支，去年季後挑戰日職，獲西武獅隊網羅，被看好能補起西武隊目前十分欠缺的打擊火力。陣中另一名廿三歲台灣外野手林冠臣，則是在二○二四年日職選秀會獲青睞，去年多在二、三軍磨練，還未有一軍出賽紀錄。

其他旅日選手中，火腿隊廿一歲投手孫易磊，去年在旅日第二個球季就升格支配下，在一軍完成初登板，共計出賽九場（兩場先發），拿下四中繼一救援，是球隊重點培養的投手戰力。今年春訓首度被分在一軍，與古林睿煬一同打拚，要在人才濟濟的火腿先發輪值中搶下一席之地。

另五名投手包括歐力士隊陳睦衡、養樂多隊徐翔聖、軟銀隊張峻瑋、樂天隊蕭齊及巨人隊左投黃錦豪，去年都以育成選手身分展開旅日生涯，新球季拚轉為支配下球員，爭取上一軍的機會。 

日職 中職 林安可 徐若熙

延伸閱讀

日職／徐若熙將連投日本隊、中華隊 日媒：「超VIP級」調整

日職／徐若熙切換成「WBC模式」 想過如果對決大谷⋯⋯

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

日職／徐若熙首次牛棚練投成為焦點 球評直言非常優秀的投手

相關新聞

日職轉戰韓職 左投王彥程拚身價

除了日本職棒飄「台」味，今年韓國職棒也有台灣選手參戰，前旅日左投王彥程透過韓職亞洲外援制度加盟韓華鷹隊，成為繼王維中（二...

12強者 日職台將人數創高峰

日本職棒新球季將在三月廿七日開打，今年共有十二名台灣選手在日打拚，人數再創高峰，其中從中職「輸出」的即戰力投手徐若熙、外...

中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓女神安芝儇，來台3年擁有大批粉絲，也定居高雄表達對台灣的熱愛，近日被韓國網友爆出疑似正與戀愛實境秀「換乘戀愛4」的男神成百賢熱戀中，消息傳出，經紀公司並未做

中職／中信啦啦隊與偶像兩世代「菊池桃子」終於在台會面 網：超夢幻

原日本職棒讀賣巨人啦啦隊以「一字馬」聞名的菊池桃子，去年加盟中華職棒中信兄弟啦啦隊，累積不少人氣，昨她在個人社群發文說，終於在台北見到與她同名當年日本偶像級人物，兩人並合影，她特別留言說，「這場夢寐以

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。