日職轉戰韓職 左投王彥程拚身價

除了日本職棒飄「台」味，今年韓國職棒也有台灣選手參戰，前旅日左投王彥程透過韓職亞洲外援制度加盟韓華鷹隊，成為繼王維中（二○一八年加盟ＮＣ恐龍）之後，史上第二位前進韓職的台將，期盼能有更多出賽機會，替自己投出身價。

王彥程本月滿廿五歲，是二○一九年Ｕ十八世界盃奪冠的成員，同年高中畢業後與日職樂天金鷲隊簽約展開旅日生涯，但自二○二○年起算，他在日職的六個球季都是以育成選手的身分在二軍出賽。

二○二五年王彥程表現大躍進，首度隨一軍春訓，開季起更是整季穩定在二軍先發，出賽廿二場，投了一一六局，拿下十勝五敗，防禦率三點二六，球速突破一五○公里，均速也大幅成長，各項表現都是他生涯最佳，但受限於洋將身分，仍沒等到轉支配下的機會，無緣一軍出賽。

碰上韓職在今年首度實施亞洲外援制度，每隊在原有的三名洋將之外，可以再增加一名亞洲球員（亞洲職棒或澳職），因此韓華鷹隊去年就密切關注王彥程的表現，最終成功簽下這名寶島左腕，是韓華隊史首位台灣球員，也是首位透過此制度進軍韓職的台將。