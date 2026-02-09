木棒聯賽／吳昊翔後援飆速 穀保分組第1晉3階

木棒聯賽穀保家商今天與彰化藝中交手，5局上3分領先、壘上有人危機，穀保左投吳昊翔登板後援、飆速146公里、未擴大失分危機，助隊以12比5搶勝、分組第1晉級第3階段賽事。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事穀保家商今天與彰化藝中交手，前3局打完穀保取得6比1領先，4局上彰化藝中靠著陳修訢3分砲，將比數追至4比6，穀保4局下靠著張乙安適時安打替球隊多添保險分。

彰化藝中5局上再有攻勢，靠著觸身球保送、四壞保送，無人出局攻占得點圈，穀保換上左投吳昊翔接手登板，因為失誤、滿壘四壞保送失掉1分，但及時回穩，連飆3次三振、凍結對手攻勢。

穀保5局下攻下2分、6局下再添3分保險分，拉開領先差距，提前6局拿下比賽勝利，第2階段3戰全勝、以分組第1晉級第3階段。

穀保總教練楊孝承表示，這場還是要全力搶勝，力保分組第1，原本打算分數拉開後，就換上較少登板的投手，不過彰藝持續追分，還是陸續推上主力投手登板，吳昊翔關鍵時刻化解危機，狀況不錯，曲球投得好。

高二吳昊翔後援投2局，沒有被敲出安打，送出4次三振、有1次四壞保送、無失分，最快球速約146公里，拿下勝投。

楊孝承說，吳昊翔本身條件好，身高超過190公分，最快球速148公里，是球隊先發投手之一，但第2階段先定位後援，具備旅外潛力，球探也都有在關注。

穀保以分組第1晉級第3階段賽事，楊孝承提到，現在各隊實力拉近，每場比賽還是要小心，不能大意。