快訊

11.5億威力彩開獎！7碼中了馬上原地退休 獎號出爐

新北男警約9名男網友校園激戰拍片上傳 妨害風化起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

木棒聯賽／吳昊翔後援飆速 穀保分組第1晉3階

中央社／ 台北9日電
穀保左投吳昊翔。 學生棒球聯盟提供
穀保左投吳昊翔。 學生棒球聯盟提供

木棒聯賽穀保家商今天與彰化藝中交手，5局上3分領先、壘上有人危機，穀保左投吳昊翔登板後援、飆速146公里、未擴大失分危機，助隊以12比5搶勝、分組第1晉級第3階段賽事。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事穀保家商今天與彰化藝中交手，前3局打完穀保取得6比1領先，4局上彰化藝中靠著陳修訢3分砲，將比數追至4比6，穀保4局下靠著張乙安適時安打替球隊多添保險分。

彰化藝中5局上再有攻勢，靠著觸身球保送、四壞保送，無人出局攻占得點圈，穀保換上左投吳昊翔接手登板，因為失誤、滿壘四壞保送失掉1分，但及時回穩，連飆3次三振、凍結對手攻勢。

穀保5局下攻下2分、6局下再添3分保險分，拉開領先差距，提前6局拿下比賽勝利，第2階段3戰全勝、以分組第1晉級第3階段。

穀保總教練楊孝承表示，這場還是要全力搶勝，力保分組第1，原本打算分數拉開後，就換上較少登板的投手，不過彰藝持續追分，還是陸續推上主力投手登板，吳昊翔關鍵時刻化解危機，狀況不錯，曲球投得好。

高二吳昊翔後援投2局，沒有被敲出安打，送出4次三振、有1次四壞保送、無失分，最快球速約146公里，拿下勝投。

楊孝承說，吳昊翔本身條件好，身高超過190公分，最快球速148公里，是球隊先發投手之一，但第2階段先定位後援，具備旅外潛力，球探也都有在關注。

穀保以分組第1晉級第3階段賽事，楊孝承提到，現在各隊實力拉近，每場比賽還是要小心，不能大意。

穀保家商 球速
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

木棒聯賽／興大附農晉3階 林承俊勝投拚青棒國手

木棒聯賽／韓冠廷2安3打點 壽山分組1晉3階

木棒聯賽／黃以謙社區棒球出身進步多 率新社闖3階

木棒聯賽／劉任右登板球探聚集 4局10K平鎮搶勝

相關新聞

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天公布新球季陣容，球迷最為關注的超人氣韓籍成員李多慧，以及金娜妍、...

木棒聯賽／吳昊翔後援飆速 穀保分組第1晉3階

木棒聯賽穀保家商今天與彰化藝中交手，5局上3分領先、壘上有人危機，穀保左投吳昊翔登板後援、飆速146公里、未擴大失分危機...

中職／在石垣島過23歲生日 許賀捷害羞解鎖小心願

樂天桃猿隊新秀許賀捷今年首度參與「亞洲門戶交流賽」，今天（9日）出發日碰巧是他23歲生日，一次解鎖國外慶生、和隊友一起過...

中職／連3年來石垣島首度先發 曾家輝持續爭取一軍先發輪值

樂天桃猿隊明天展開與日職千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流賽」，兩戰的先發投手排定，9日由曾家輝打頭陣，這也是他連3年來石垣...

中職／「恭喜贏得台灣大賽」 石垣機場大布條迎接樂天桃猿

在日本石垣島舉行的「亞洲門戶交流賽」，由樂天桃猿隊赴日與日職千葉羅德海洋隊進行交手，今年是此賽事第9年舉辦，今天（9日）...

中職／樂天桃猿抵達石垣島 11日對決日本隊投手種市篤暉

樂天桃猿隊今天（9日）抵達日本石垣島，將在10日、11日與日職千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」，羅德隊陣中唯一入選經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。