中職／在石垣島過23歲生日 許賀捷害羞解鎖小心願

樂天桃猿隊新秀許賀捷今年首度參與「亞洲門戶交流賽」，今天（9日）出發日碰巧是他23歲生日，一次解鎖國外慶生、和隊友一起過生日的初體驗，還達成和啦啦隊合照的小小心願，讓壽星笑得合不攏嘴。

許賀捷在2024年選秀在第9輪獲猿隊指名，但最終婉拒加盟，去年再投入選秀，猿隊於第二輪再次指名這名內野好手，雙方也順利完成簽約，許賀捷就此踏進職棒的舞台。

過去就曾許下想打職棒的願望，今天許賀捷首度以職棒球員的身份過生日，更特別的是，他正好和球隊一起在石垣島準備迎戰日職羅德隊。今天球隊在球場熱身完，隊友們就突然唱起歌替他慶生。

許賀捷透露，過往生日幾乎都碰到過年，這是第一次在國外過生日，感覺很特別。而晚間樂天與球迷的餐會上，連樂天女孩都驚喜端上蛋糕替他慶生，引起隊友們一陣鼓譟，讓許賀捷十分害羞。

原來是因上午在機場時，樂天女孩成員彭彭和笑笑要投販賣機但沒有零錢，一旁的許賀捷出手相助，之後獲得和女孩的合照，隊友看到他傳上社群的照片就開始起哄。但許賀捷也坦言，自己還沒進職棒之前就會看樂天啦啦隊，今天剛好有機會能要求合照，也算是特別的生日禮物。