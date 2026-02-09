中職／連3年來石垣島首度先發 曾家輝持續爭取一軍先發輪值

快訊

聯合報／ 特派記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿隊投手曾家輝。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊投手曾家輝。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊明天展開與日職千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流賽」，兩戰的先發投手排定，9日由曾家輝打頭陣，這也是他連3年來石垣島的第一次先發，他笑說還是會有點緊張。

依猿隊教練團的規劃，明天第一場排定由曾家輝率先登板，預計投2局，之後陳克羿、林子崴也會上場各投2局。得知要擔任首戰先發，今天（8日）曾家輝在練習完後也笑說，有一種「緊張的心情」。

曾家輝表示，這是今年第一場正式比賽，會有點緊張，且有一段時間沒有實戰，要迎接比賽也有點興奮。在這次來到石垣島前，曾家輝已經有過兩次實戰投打練習（Live BP），他自認感覺不錯，「有越來越好，照著自己的計畫在走。」

他在去年季後受球團安排，前往日職橫濱DeNA秋訓，也赴Next Base訓練中心，還參與亞洲冬季聯盟賽事，之後僅短暫休息就迎接春訓，反而「熱機」狀況更快。曾家輝說：「季後休息的時間不算長，所以感覺沒有跑掉，要把狀況拉起來的感覺也比較順一點。」

曾家輝在2023年季中選秀加盟中職，連續3年都有在一軍出賽的紀錄，合計投5場（2場先發）拿下1勝。今年在黃子鵬、曾仁和離隊後，他也被期待是能競爭先發輪值的人選之一。

能夠在一軍固定輪值，是曾家輝一直以來的目標，他也說：「希望今年可以對球隊有比較多的貢獻，在一軍至少丟到80局以上。」

