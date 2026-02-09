中職／「恭喜贏得台灣大賽」 石垣機場大布條迎接樂天桃猿

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／石垣島即時報導
樂天桃猿隊抵達石垣島，石垣市市長中山義隆（中）親自迎接。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊抵達石垣島，石垣市市長中山義隆（中）親自迎接。記者葉姵妤／攝影

在日本石垣島舉行的「亞洲門戶交流賽」，由樂天桃猿隊赴日與日職千葉羅德海洋隊進行交手，今年是此賽事第9年舉辦，今天（9日）猿隊抵達機場，大廳迎接他們的就是一張大大的布條，寫著「恭喜贏得台灣大賽」。

樂天桃猿與千葉羅德海洋隊的春訓交流賽，2016年首度登場，之後僅因疫情中斷2年，今年邁入第9屆賽事，石垣市市長中山義隆今天在機場親自迎接這支去年的中職總冠軍隊伍，他也提到，透過這樣的體育活動，讓台灣和日本有更多的交流，也期待今後不管是在猿隊球季間或是兩隊的交流，都能有更多的發展。

這次率隊參賽的樂天桃猿二軍總教練鄭兆行，在7日先隨幾位教練和選手前往沖繩久米島，參與和樂天金鷲隊二軍的春訓交流，今天直接在石垣島與團隊會合。他也在致詞時感謝石垣市市長提供這樣的機會，讓猿隊能持續來交流，並向市長許願，希望這樣的合作能一直持續下去。

鄭兆行表示，球隊一直很期待每年都能來到石垣島比賽，因為風景美，又能讓年輕選手有比賽可以訓練，「我們來不只是觀光，還要拿出實力，要帶著去年台灣大賽的精神來這裡比賽。」

