中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長
味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」今天公布新球季陣容，球迷最為關注的超人氣韓籍成員李多慧，以及金娜妍、權喜原「三本柱」全部續留，原練習生瑄瑄、姵宸、貝拉轉為正式成員，另補強兩名新練習生，分別是擁有迷人電眼的張愛，以及可愛魅力爆棚的佳依，為團隊增添新戰力。
龍隊指出，李多慧在新球季中持續以Captain身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計，續任隊長小映是小龍女對外代表和發言角色，副隊長由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進，團隊舞蹈總監也由小蛙繼續擔起重任。
小龍女本季將於主場賽事安排不同風格開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷觀看比賽與應援體驗，台新新光人壽正式冠名「Dragon Beauties新光人壽小龍女」，雙方將共同攜手展現更多元的表演面貌，帶給球迷嶄新應援體驗。
小龍女今年陣容推出LINE官方有聲貼圖「小龍女陪伴日常 2026」，內容收錄全員親自錄製語音，將於明天正式上線。
