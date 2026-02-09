中職／樂天桃猿抵達石垣島 11日對決日本隊投手種市篤暉

樂天桃猿隊今天（9日）抵達日本石垣島，將在10日、11日與日職千葉羅德海洋隊進行「亞洲門戶交流賽」，羅德隊陣中唯一入選經典賽日本隊的投手種市篤暉，也預計在11日先發登板投1局，成為今年交流賽的意外驚喜。

桃猿隊與羅德隊在石垣島進行的「亞洲門戶交流賽」舉辦第9年，今年兩隊參賽陣容都以二軍球員為主，而羅德隊一軍目前在宮崎進行春訓，但陣中王牌右投種市篤暉因喜歡在溫暖的天氣下訓練，主動提出要隨二軍先在石垣島訓練。

今天桃猿隊下午抵達石垣島後就直奔球場進行簡單的活動和練習，備戰明、後天的賽事，也在到球場後從羅德隊球團人員口中得知，種市篤暉將會在11日的賽事先發投1局，使用的是WBC比賽用球。

聽到這個消息，率隊前往石垣島的桃猿隊二軍總教練鄭兆行笑說：「怎麼可以這樣！」但他也表示，「就打打看啊，看看WBC的投手是怎麼樣的等級，這隊選手來說也是很好力歷練的機會。」

鄭兆行透露，在來到石垣島之前，選手近期練球都展現出很強的企圖心，「除了是彼此競爭之外，也互相鼓勵，這是很好的現象。」他提到，目前所有選手的調整狀況都差不多，這兩場賽事會怎麼安排打線，還有待教練團討論後做出決定。

鄭兆行也被問及，若是選手得知種市篤暉將登板的消息，是否都搶著上場對決？他笑說：「那我也可以上去打嗎？」

至於桃猿隊兩場比賽的先發投手也出爐，首戰推曾家輝先發，陳克羿、林子崴預計都會登板，3名投手各投2局；後天第二場比賽則會交由劉家翔先發。