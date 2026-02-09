中職／魔鷹抵台投入春訓 大讚雄鷹基地「REALLY GOOD！」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹抵達台灣，將在明天投入春訓。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊沿用洋砲配置迎接一軍第三年賽季，洋砲魔鷹（Steven Moya）已經抵達台灣，今天完成體檢之後，先到雄鷹基地「皇鷹學院」熟悉環境，大讚基地「REALLY GOOD！」見到許久不見教練、隊友，彼此送上熱情擁抱、關心近況，而魔鷹預計明日投入球隊春訓。

魔鷹過去兩年稱霸中職全壘打榜，2024年30轟、2025年25轟，成為雄鷹打線不可或缺的戰力，儘管雄鷹在第三年賽季已無多一名洋將優惠，球團仍以包含激勵獎金以及安家津貼等在內總值69.5萬美元合約與他完成續約，繼續當雄鷹的大哥。

即將在中職展開第三年賽季，魔鷹與隊友、教練都已經相當熟悉，今天一見到大家，隊友們就熱情送上擁抱，曾子祐更是直接跳到魔鷹身上。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹抵達台灣，將在明天投入春訓。圖／台鋼雄鷹隊提供
