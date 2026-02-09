木棒聯賽／興大附農晉3階 林承俊勝投拚青棒國手

高中木棒聯賽興大附農今天對戰玉里高中，派出控球最讓教練團放心的左投林承俊先發，6局投出8次三振無失分，助隊以1比0擊敗對手、晉級第3階段；林承俊以拚青棒國手資歷為目標。

興大附農與玉里高中今天賽前，在114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段勝場都還沒有開張，今天比賽攸關晉級門票。

興大附農派出左投林承俊先發，開賽連抓6個出局數，直到3局下被首名打者敲出安打，接著因為投手犯規，讓跑者站上二壘，但及時回穩，沒讓對手拿下分數。

林承俊總計用77球投6局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、1次四壞保送，無失分；李楷棋7局後援登板，讓打者3上3下，投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利，勝投記在林承俊身上。

此役唯一得分在6局，6局上興大附農1人出局後，靠著保送、失誤攻占得點圈，劉家穎適時安打送回致勝分，助隊順利拿下比賽勝利。

林承俊去年被選入U18世界盃棒球賽培訓名單，但沒有留在正選名單。總教練廖宏淵表示，林承俊控球讓教練團放心、續航力足夠，明顯感覺到從培訓回母隊後，心態、技術都有成長，並有目標和方向；林承俊也把拚青棒國手資歷當作目標。