聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Guardians」，不僅簽下小聯盟合約的台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）將為中華隊出賽，還有張育成、吉力吉撈．鞏冠都來自體系內。

守護者官網記者帕拉泰拉（Henry Palattella）發表於自媒體FanSided旗下頻道Away Back Gone的文章，列出這次守護者體系參與經典賽的成員，以及幾個有趣看點。

首先提到的不是參賽選手，而是未參加的人，看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）因個人原因不參與本屆賽事，儘管多明尼加隊保留他在第二輪加入戰局的可能性，但文中提到他在去年也因希望專注備戰下半季而婉拒明星賽，拉米瑞茲已將個人首要目標放在備戰2026年賽季，因此辭退本屆經典賽。

第二點則是點出守護者陣中9位選手參與經典賽，雖沒有任何一人代表多明尼加，但其實多明尼加仍有多位前守護者選手，像是卡米奈羅（Junior Caminero）、桑塔納（Carlos Santana）、羅沙里歐（Amed Rosario）。

第三個看點就是指向中華隊，作者提到許多守護者球迷都在2023年經典賽前就認識張育成，但他是在那次比賽真正成為家喻戶曉的人物，而現在他再度助陣實力更加堅強的中華隊，吉力吉撈過去也是守護者體系潛力新秀，費爾柴德則是本季以小聯盟合約加入守護者。

文章提到中華隊上屆在戰績相同狀況下遭到淘汰，必須靠資格賽取得本屆參賽門票，本屆將在C組與日本、南韓、捷克、澳洲隊相爭，「儘管他們不會擋在美國的道路上，但對守護者球迷來說，中華隊的比賽也是觀戰焦點。」

經典賽
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了

中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而...

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Gua...

木棒聯賽／韓冠廷2安3打點 壽山分組1晉3階

高中木棒聯賽壽山高中今天打線有效串聯搶分，韓冠廷2安3打點，率隊以8比1、5局擊敗鶯歌工商，第2階段3戰全勝，以分組第1...

木棒聯賽／黃以謙社區棒球出身進步多 率新社闖3階

高中木棒聯賽新社高二左投黃以謙接替登板穩住戰局，率隊以6比2擊敗大理高中，睽違5年再闖第3階段；總教練蔡秉師透露，黃以謙...

木棒聯賽／劉任右登板球探聚集 4局10K平鎮搶勝

高中木棒聯賽平鎮高中今天派出左投劉任右先發，吸引大批球探到場，劉任右4局飆10K，助隊以10比2、5局擊敗大溪高中，平鎮...

12強／「冠軍之路」聯名電影書 作者曾文誠：讓人哭第2次

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」推出聯名電影書，共同作者之一曾文誠表示，這本書主要想補足紀錄片無法放入的感動故事，「如...

