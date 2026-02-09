蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴南港里長座談。記者林麗玉／攝影
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市長蔣萬安今表示，大巨蛋這次的預排場次比去年多，周末場也沒變少。

中職新賽季即將開打，由於先前中信兄弟領隊劉志威日前透露，本季台北大巨蛋的假日場次會減少，蔡其昌也向北市府喊話，認為「大巨蛋就是為棒球而生的場地」，所以場次越比越少不合邏輯，且票房部分經過前兩季測試，都反映出大巨蛋場次需求量很大、有上調空間，喊話北市府能趕快給聯盟正向回應。

蔣萬安今天赴南港里長座談，蔣說，體育局有向他回報，大巨蛋這次的預排場次比去年多，周末場次也沒有變少。

棒球 中職 中信兄弟
