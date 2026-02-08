快訊

木棒聯賽／韓冠廷2安3打點 壽山分組1晉3階

中央社／ 台北8日電
高中木棒聯賽壽山高中(圖)今天打線有效串聯搶分，以8比1、5局擊敗鶯歌工商。 學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽壽山高中今天打線有效串聯搶分，韓冠廷2安3打點，率隊以8比1、5局擊敗鶯歌工商，第2階段3戰全勝，以分組第1名晉級第3階段。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事，壽山高中與鶯歌工商交手，總計5局比賽，壽山僅第4局沒有拿下分數。

壽山1局下靠著保送、盜壘、滾地球，加上韓冠廷、陳威宇接連安打，先攻下2分，2局下接連四壞保送、內野安打攻占滿壘，先靠滾地球跑回1分，2人出局再選到保送、韓冠廷補上安打，一棒送回2分、幫助球隊拉開領先差距。

壽山3局下再靠著觸身球保送、接連安打攻下2分，5局下靠著保送、盜壘、失誤、松宇軒安打，送回團隊第8分，達到提前結束比賽門檻。

壽山今天派出投手葉瑋哲先發，葉瑋哲升上高中才開始接受正規科班棒球訓練，總教練郭東晏抱以期待，希望他透過磨練未來能成大器。

葉瑋哲先發投2局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、3次三振，無失分、無關勝敗，勝投則記在第2任投手李政陽身上，李政陽於3局接手中繼，投1.2局失掉1分責失分。

壽山團隊敲出7支安打，獲得8次四死球保送，得分效率佳，韓冠廷先發打5棒，單場2安、貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

棒球
