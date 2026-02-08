木棒聯賽／黃以謙社區棒球出身進步多 率新社闖3階

快訊

中央社／ 雯台北8日電
新社高二左投黃以謙接替登板穩住戰局。 學生棒球聯盟
高中木棒聯賽新社高二左投黃以謙接替登板穩住戰局，率隊以6比2擊敗大理高中，睽違5年再闖第3階段；總教練蔡秉師透露，黃以謙雖是社區棒球出身，但態度佳進步多，令人欣慰。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事新社高中今天與大理高中交手，兩隊首局都有攻勢，新社1人出局後靠著保送上壘，謝松峰、余立群安打連發，先攻下2分；但先發投手廖士閔1局下有狀況，被大理追平比分，2人出局後再投出保送退場，由左投黃以謙接手登板、凍結失分。

新社3局上攻勢再起，謝松峰適時安打、送回球隊超前分，4局上抓準大理投手有狀況，出現連續4次保送，余立群補上二壘安打，新社單局再添3分。

廖士閔先發0.2局失掉2分，黃以謙中繼4.1局僅被敲出1支安打，投出2次三振，莊和安後援2局，都沒有再失掉分數，勝投記在黃以謙身上。

蔡秉師表示，這場比賽設定要搶下來，安排幾名主力投手登板，先發投手廖士閔出狀況，還好高二投手黃以謙有擋住對方攻勢，他球速雖不快，但控球準，讓對方打不好，莊和安接替最後2局，控球也進步很多。

黃以謙拿下勝投，蔡秉師說，黃以謙是向上聯盟社區棒球出身，不是傳統科班球員，但學習態度好，去年還在鋁棒組，這兩年看到他進步多、令人欣慰。

新社搶下關鍵勝利，繼109學年度，睽違5年再度闖第3階段，蔡秉師提到，賽前提醒球員放輕鬆，但不能鬆懈，要拿出表現，這兩個階段關鍵的比賽都有拿下，才能順利晉級，希望球員保持下去。

棒球 球速
