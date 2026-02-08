木棒聯賽／劉任右登板球探聚集 4局10K平鎮搶勝

高中木棒聯賽平鎮高中今天派出左投劉任右先發，吸引大批球探到場，劉任右4局飆10K，助隊以10比2、5局擊敗大溪高中，平鎮第2階段3戰全勝、分組排名第1晉級第3階段。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事平鎮高中今天與大溪高中交手，平鎮左投劉任右登板是關注焦點，本壘後方聚集大批球探觀賽記錄。

劉任右開賽1局下1人出局後稍微有狀況，先投出觸身球保送，接著被林珺希敲出二壘打失掉1分，及時回穩、連飆2次三振，沒有多掉分數。

劉任右展現三振功力，含1局下最後兩個出局數，跨局連飆5K，3局下被首名打者跑出內野安打，接著又是連3K、凍結對手攻勢，4局的3個出局數中也有2次三振。

劉任右今天總計用58球投4局，被敲出2支安打，投出1次觸身球保送，飆出10次三振，球探測速最快約150公里；蔡辰瀧5局接手後援，投1局被敲2支安打，投出1次三振、失掉1分責失分，勝投記在劉任右身上。

平鎮今天1局上靠著幸世賢安打、滾地球、失誤先馳得點，3局上平手局面，劉桓宇適時安打送回超前分，邱文佑補上安打添分。

平鎮4局上攻勢串聯，單局5支安打、3次四壞保送，加上對手守備也有狀況，一口氣打了12人次、攻下6分大局、奠定勝基；5局上林鈞瑋開轟、陽春砲再替球隊多添分數，平鎮順利搶下勝利。