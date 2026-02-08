12強／「冠軍之路」聯名電影書 作者曾文誠：讓人哭第2次

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」推出聯名電影書，共同作者之一曾文誠表示，這本書主要想補足紀錄片無法放入的感動故事，「如果看紀錄片讓你哭，看書會讓你哭第2次。」

「冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄」推出聯名電影書，今天舉行新書分享會。

中職會長蔡其昌出席表示，很多人看紀錄片，都覺得訪問的片段不算多，他自曝受訪2個小時也只被剪進去幾句話，並笑說：「而且我出現都是諧星等級，跟黃恩賜差不多。」但很多故事，都被寫到書裡面。

蔡其昌表示，透過文字的記錄、整理，傳遞出邁向冠軍的過程中，球員、教練團等展現的企圖和不願服輸的精神，紀錄片可以視為「上集」，這本書就是「下集」，「書中有很多珍貴的照片、團隊的心路歷程，如果大家覺得12強冠軍是可以說嘴一輩子的事情，就值得擁有這本書。」

曾文誠表示，知道紀錄片的導演、團隊受限時間篇幅的壓力，出席紀錄片映後座談時，常有人問到，有沒有哪些沒有剪進紀錄片、覺得可惜的片段？曾文誠特別點名投手張奕，坦言很難把所有的感動故事全部放入紀錄片，所以才會有出版這本書的想法，且「看書會讓大家哭第2次。」