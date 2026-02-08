日職／沖繩、宮崎春訓體感好冷 經典賽國手只能苦笑

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日本主要春訓基地面臨極度低溫，球員只能盡可能保暖。
日本主要春訓基地面臨極度低溫，球員只能盡可能保暖。

日本近期受到強烈寒波（極端低溫）襲擊，在宮崎和沖繩進行的日本職棒春訓也都受到影響，今天（8日）更是春訓至今最冷的一天，選手各個包緊緊在訓練，原本在戶外進行的訓練因天氣太冷移進室內，也有熱身賽因此取消。

目前日職共有6隊一軍在宮崎進行春訓，其中軟銀隊陣中強打、也是經典賽國手的近藤健介，原本可以預計10日才要投入球隊在宮崎的春訓，但因日本各地出現大規模降雪，為了怕航班受影響，提早到今天與球隊會合。

只是加入軟銀春訓的第一天，宮崎當地氣溫不到5度，又遇上強風，體感溫度更冷，比他先前在鹿兒島自主訓練時冷得多，對於這樣的天氣，近藤健介苦笑說，早知道就不要先回來了，但也表示：「能夠和大家一起練習感覺真的很好。」

讀賣巨人隊春訓第一階段同樣在宮崎進行，根據日本媒體報導，今早8點當地氣溫只有2度，全隊從熱身開始，整個上午的訓練都移到室內進行。

歐力士隊則是原訂今天要進行紅白戰，但依照天氣預報，昨天就先將賽事延期至10日，總教練岸田護表示，因為天氣肯定會太冷，進行比賽太危險，因此調整比賽時間。

在沖繩進行春訓的隊伍，同樣是低溫中進行訓練，其中養樂多隊一軍春訓地點為沖繩浦添市，今天早上不僅下雨還颳起強風，氣溫只有12度，當天預估的最高溫也只有13度，選手光是從室內走到室外就直呼「好冷」，甚至不確定能不能在這樣的天氣狀況完成原訂的訓練行程。 

近藤健介 軟銀 讀賣巨人
