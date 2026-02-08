快訊

中職／中信兄弟投打組合未進中華隊 宋晟睿：在電視機前加油

中央社／ 台北8日電
吳俊偉(左)和宋晟睿未能擠進最終名單。報系資料照
世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人在6日揭曉，中華職棒中信兄弟隊2位選手吳俊偉宋晟睿，未能擠進最終名單，但都為中華隊祝福。宋晟睿說：「我會在電視機前面為他們加油。」

投手吳俊偉、野手宋晟睿都有進入集訓名單，但最後沒能擠進窄門。在接受中信兄弟官方YouTube頻道訪問時，吳俊偉坦言心情小難過，「難過不是說教練沒有選我，是自己沒有把自己調整到最好。」

宋晟睿說，確實會感到可惜，但也學習到很多，接下來回歸母隊為賽季做好準備，「希望他們去到日本可以拿出該有的水準，好好努力、好好加油，為我們台灣再次爭光。我也會在電視機前面為他們加油。」

吳俊偉也表示，自己的心會與中華隊隊友同在，「很開心在這裡遇到這麼多好的學長、學弟，這是很好的緣分，我真的很珍惜在這裡的每一天，恭喜你們走到最後一步。」

吳俊偉 宋晟睿 中信兄弟
