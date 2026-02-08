中職／沒道理比賽場次減少 蔡其昌：台北大巨蛋是為棒球而生

快訊

中央社／ 台北8日電
台北大巨蛋的場次之爭再度於季前掀起話題。本報資料照片

中華職棒新賽季賽程場地還沒正式公告，球迷關注台北大巨蛋場次，中職會長蔡其昌強調：「大巨蛋是為棒球而生的場地」，球團有需求，聯盟會懇切期待拜託北市府和遠雄。

中華職棒新賽季賽程先前僅公布對戰組合，還沒有正式公布場地，先前中職秘書長楊清瓏受訪提到，今年度的台北大巨蛋例行賽總場次不會少於去年球季，但確實同中信兄弟領隊劉志威先前透露的，平日場次增加、假日場次減少。

會長今天出席書展活動受訪表示，關於台北大巨蛋的場次，球團、聯盟都在持續努力，台北市政府也給聯盟正向的回應，希望可以快點有結果。

蔡其昌強調，邏輯上「大巨蛋就是為棒球而生的場地」，沒有場次越比越少的道理，除非是票房不好，但過去兩個球季測試結果，需求量還是很大，看起來場次有上調的空間。

蔡其昌表示，聯盟、球團是站在客戶的立場，客戶有這樣的需求，懇切期待、拜託，希望有好消息，至於是平日、假日場次，主要就是看球團需求，聯盟不會干涉。

